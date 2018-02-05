三個理由，美股仍未到頂。

上週美股爆發股債雙殺，10 年期美債殖利率持續上升，與 S&P 500 指數的盈餘殖利率 (earning yield)，雙方利差已來到 8 年來最小的差距，富國銀行首席股票策略師指出，當殖利率上升時，回報率相對較高，所以投資者會考慮投入更多的資金至固定收益證券，而不是股市。 新聞來源: 鉅亨網 2018-2-5

富國銀行認為資金轉向債市，將會是美股進一步下跌的原因，但從上週五美國股市各類股變化來看，跌幅較大的為能源及資訊科技類股（標普能源及標普資訊科技類股分別下跌 4.13% 及 2.96%），股利率最高的公用事業類股僅下跌 0.72%。鉅亨基金交易平台認為美股下跌原因為漲多拉回，所以過去漲幅較高的類股下跌幅度也較大，在美國經濟基本面出問題前，每次下跌都是買進時機。

1. 美國通膨壓力增加

美國物價領先指標持續升高

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

上週五美國公佈勞動市場相關數據，1 月失業率持平於 4.1%，但平均時薪年增率升高至 2.9%，創下 2009 年 6 月以來的最高紀錄。不僅薪資年增率一路走高，對於物價年增率，同樣有領先預測效果的製造業採購經理人指數銷售價格分項也快速上升，從 2016 年初的 33.9，快速上升至今年 1 月的 72.7。若按照目前的增加速度，該指數將於 10 個月後觸及 90 大關，美國生產者物價年增率也可望跟隨突破 10%，美國整體物價上漲壓力將更為巨大，美國公債的苦日子才剛開始。

2. 美債熊市，對股市不是壞事

美債殖利率上升時，股市表現佳

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

很多投資人擔心債券價格下跌，將拖累美國股市表現。但從上圖可看出，當美國公債殖利率升高時（債券價格下跌），美國股市往往表現優異，反而是殖利率反向走低時，才是股市投資人該擔心的時候。在美國通膨壓力持續升高且經濟數據強勁的當下，未來美國公債殖利率繼續爬升的機率較高，鉅亨基金交易平台建議投資人暫時避開公債，並趁股市下跌時增加股票的配置比重。

3. 經濟健康，美股缺少重挫理由

近一年美歐日股市漲幅介於 20% 至 26% 之間（皆以美元計價），投資人不免擔心近期股市上漲過快，任何風吹草動都引發投資人賣壓。回顧過去美股觸頂的時空環境，1987 年較特別，當時長短期利差仍高且製造業採購經理人指數長期處於榮枯分水嶺之上，美國實質經濟並非美股下跌的原因，美股也只花了 3 個月就觸底回升；2000 年及 2007 年較相似，觸頂前長短期利差持續下降，製造業採購經理人指數也於觸頂後數月跌破榮枯分水嶺，金融壓力指數則是早就開始上升，這兩次美股空頭持續較久，分別花了 25 及 16 個月才觸底。

從目前美國經濟數據來看，實質利率僅有 0.3%，遠低於過去三次水準；長短期利差仍高達 0.7%，離投資人需初步警戒的 0.4% 門檻還有一段距離；製造業採購經理人指數仍盤旋於 60 左右，目前也無快速下降的跡象；最後的金融壓力指數近一年還在下降，金融環境依然寬鬆。無論從企業信心、利率或金融壓力來看，美國股市觸頂訊號仍沒出現，投資人不需太過擔憂。

與過去相比，美股觸頂訊號仍未浮現

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。實質利率為美國 10 年公債殖利率減物價年增率、長短期利差為美國 10 年及 2 年公債殖利率之差，為減少單一資料點的誤差，各資料皆為 6 個月平均值。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高點不敢買，下跌後買進時機出現

2017 年 4 月以來，美股連續 10 個月上漲，讓許多害怕美股過高的投資人不敢進場。如今美國經濟數據依然強勁的情形下，美股終於出現較大幅度的修正，為過去遲遲不敢買入美股的投資人提供了不錯的買進時機。

鉅亨精選基金

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