美國經濟數據佳為何全球股市卻崩跌慘摔？

美國經濟數據佳竟引發升息擔憂？拖累美股走勢，道瓊狂瀉千點，台股今（6）日也大跌超過 580 點，跌幅達 5%，一度摜破年線 10386 點。投信業者表示，儘管聯準會維持利率不變，但對通膨預測的措辭向市場發出了升息訊號，市場擔心今年可能升息 4 次，而根據聯邦基金利率期貨市場顯示的 3 月升息機率已升至 96%，建議投資人可減少股票等成長型資產的配置來避險。

安聯收益成長基金產品經理胡韡耀表示，美股 1 月份經濟數據強勁，ISM 製造業指數 59.1，優於市場預期的 58.6；Markit 製造業採購經理人指數持平於 55.5；消費者信心指數升至 125.4，為近 17 年的高位水準；ADP 美國企業新增就業人數增加 23.4 萬人，超過市場預期的 18.5 萬人。加上聯準會的鷹派言論，使得市場擔憂今年可能升息 4 次，引發股債雙跌，美股三大指數重挫。

胡韡耀表示，儘管聯準會維持利率不變，但對通膨預測的措辭調整向市場發出了升息訊號。決策者承認經濟成長更為強勁，與之前的通膨前景描述相比，政策聲明做出了近期通膨率會上升的預判，為 2011 年以來首次，根據聯邦基金利率期貨市場顯示的 3 月升息機率已升至 96%。

展望後市，他表示，S&P500 指數成份股第 4 季獲利增長良好，迄今過半數已公布業績的公司，逾 8 成優於預期，最新的獲利預估從年初的 12% 提升至最新的 13.2% 增幅。儘管 Apple 和 Alphabet 的財報出現雜音，醫護產業也遭遇一些雜訊，但整體業績良好。

胡韡耀表示，美國成長股持續提供成長動能，可望帶動美股表現。然而，位於高檔波動難免，為降低波動，建議投資人應透過廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源的黃金比例，貼著美國大行情走，並減少股票等成長型資產在市場震盪時的震盪幅度，讓投資組合達到跟漲少跌的效果。

至於台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段市場正反消息參半，但目前景氣基本面和資金面表現正向，盤勢仍處在多頭格局。在匯市部分，他表示，市場對於美元指數走勢可能帶來的潛在影響，並未太過在意，關注焦點仍多在企業本業表現上面，顯示出市場信心仍相對為強。

廖哲宏表示，今年以來，外資累積買超金額快速累積，成為推升台股這波行情的重要助力。在此趨勢下，台股除了面臨短期波段漲幅較大的調整壓力外，並無明顯利空。展望後市，科技股仍相對較受到市場的青睞，儘管 iPhone 在年底銷售未達市場預期目標，但 iPhone X 拉高產品平均價格，表現超乎市場預期，成為推升營收的助力。

而隨著 iPhone 相關消息的不斷測試，原本干擾的雜音似乎已在逐漸鈍化，在傳產股方面，原物料股，例如鋼鐵股，預期盤價在年後仍有望走升，有利支撐相關族群的基本面，仍值得留意投資機會。年關將近，基本面、資金面和信心面都有利支撐盤勢，預期在資金輪動快速輪動下，盤面仍以個股表現為主。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』