陽光100中國(02608-HK)擬額外美元優先票據

陽光100中國(02608-HK)公布，謹請參閱公司於2017年9月21日發佈的有關發行2020年票據的公告。公司擬進一步發行額外美元優先票據。建議票據發行能否完成須視乎市況及投資者興趣而定。

倘公司進行建議票據發行，則票據須與2020年票據合併組成單一系列。公司現時擬使用票據所得款項淨額償還某些公司既存債務及一般公司用途。公司未來或會因應市況變動調整上述計劃，進而重新分配所得款項用途。

票據擬由附屬公司擔保人擔保。國泰君安國際、興證國際、越秀證券、東方證券(香港)、建銀國際及海通國際為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。截至本公告日期，公司仍在釐定票據條

款及條件(包括本金總額及發售價)，內容應包括附屬公司擔保人提供之擔保。最終落實票據條款後，預期國泰君安國際、興證國際、越秀證券、東方證券(香港)、建銀國際、海通國際、附屬公司擔保人及公司將會訂立認購協議，據此，國泰君安國際、興證國際、越秀證券、東方證券(香港)、建銀國際及海通國際為票據的初始買家。一經簽訂認購協議，公司將就建議票據發行另行刊發公告。

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