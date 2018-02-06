中央決打黑 富豪恐抄家

中共中央、國務院日前發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭通知》。官方對需要開展這場鬥爭的解釋是：「現在人民群眾對公平、正義、安全方面的期待值越來越高，但惡勢力的存在恰恰影響了人民群眾的安全感、幸福感。」事實的確如是，所以，人民群眾是十分支持中央開展這場掃黑除惡鬥爭的，只擔心掃黑鬥爭不是透過提升法治水平來進行，而是一如以往那樣，透過政治運動的方式進行；那運動過後，黑勢力又會回朝，生活一樣缺乏足夠的安全感。

其實，大陸雖然各地都有惡勢力活動，但中共對有組織的活動，不管是否涉黑，都十分敏感，設有高於一般公安機構的組織予以監控。這個組織對黑社會的活動瞭如指掌，隨時可以予以致命的打擊。所以大陸的黑社會只有地方組織，不容有全國性的組織，一試圖作跨區域的發展，就會自尋死路。據聞，曾有黑社會大佬，因娶媳婦，設宴邀請鄰區大佬同來慶賀，事前早與地方公安機關打好招呼；但喜宴當晚，一隊天兵從天而降，以壓倒性的力量，把一干人等全部押走。結婚也不給面子，原因就是觸犯天條，搞跨區聯繫。黑社會可以買通公安機構，但沒有途徑可以買通真正在監控他們的隱蔽組織。

不過，對這次打黑運動感到威脅的，除了大陸各地的黑勢力之外，最感到恐懼的是大陸近年高速富起來的超級富豪。他們擔心，中央會趁今次掃黑行動，乘機抄他們的家，奪他們的財富，以幫補國家的財政。

內地的地方政府一向依賴賣地作為財政的主要收入，現在要貫徹習近平的要求，「房子是用來住的，不是用來炒的」以至從房地產方面來的收入大減。加上中央又限制地方政府舉債，地方政府只好向中央伸手，對中央政府的財政亦形成壓力。究竟該如何解決這個問題呢？富豪們因而擔心，中央政府會仿效歷代皇朝那樣，用抄家的方法，把富戶的私產據為公有。清朝的和珅與胡雪巖之所以會被抄家，其中一個原因，就是家裏的財富太多了，多到國家也眼紅。

中國在改革開放之前，「做又三十六，唔做又三十六」；要維持基本生活也不容易，根本不可能有資本積累。然而，在短短40年間，中國的富戶已富可敵國，身家已過百億，過千億。老百姓都不相信他們的錢全部都是乾乾淨淨地靠正當生意賺來的。

現實是很多中國的企業家，在創業初期，都有用賄賂的方法侵佔國有資產，或挪用銀行的資金，作為自己的起步資金。有些甚至會借助黑社會的勢力來營運自己的生意。譬如用威嚇的手段來收地，或拒作工傷賠償。他們甚至會用惡勢力來教訓出賣他們的員工。

據聞，有知道自己會被開刀的富豪這樣說，政府不方便自己赤膊上陣去搜刮民脂民膏，所以放他們出來幹這種髒活；待他們完成任務後，就可以向他們算帳。他們為國庫增加了這麼多的收益，最後還得坐牢，世界真是不公平。

這是他們自己的選擇，可說是活該；只是中國政府應該知道，今天的人民對公平、正義的期待已愈來愈高，效法封建皇朝抄家的做法，已不合時宜。

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