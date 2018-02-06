高盛解讀市場暴跌：量化基金啟動激進拋售模式

鉅亨網新聞中心 2018年2月6號14點19分

摘要：高盛認為，標普指數 2735 點是趨勢轉折點，觸發了 CTA 量化基金的激進拋售。

隔夜美股市場一片狼藉，道指盤中一度跌近 1600 點，創下史上最大盤中點數跌幅。標普收跌 4.1%，創 2011 年 8 月份以來最大單日跌幅。

美股拋售潮始於上周五，目前普遍分析認為，遠超預期的非農數據加劇了投資者對聯準會加快升息節奏的擔憂，長端利率飆升壓制股市估值，再加上前期豐厚的獲利盤，觸發了這波回調。

除了上述基本面原因，高盛最新報告顯示，過去幾年在牛市中迅速崛起的量化對沖基金也助推了市場的加速崩潰。

高盛認為，標普指數 2735 點是趨勢轉折點，觸發了 CTA 量化基金的激進拋售。值得注意的是，周一標普指數從 2,750 下挫至 2649，正好越過了這個趨勢轉折點。

所謂 CTA 是指趨勢型商品交易顧問策略 (Commodity Trading Advisers)，這種策略追逐短期趨勢，波動性是獲利來源，它們在寬幅震盪行情中如魚得水。

CTA 策略和另外一種主流策略風險平價策略 (Risk-Parity) 的最大區別是，後者是一個只做多的策略，而 CTA 策略則無懼牛熊，它們捕捉市場大勢並推波助瀾，在上升趨勢中做多，在下行趨勢中做空。

高盛表示，當市場的廣泛下跌行情形成下降趨勢時，CTA 基金將隨行就市，啟動強制拋售模式，對市場施加額外的下行壓力。

高盛測算，CTA 基金目前為止持有約 700 億美元美股多倉，在全球股市持有約 1900 億美元多倉。如果當前的下跌形勢繼續惡化，高盛預計這些基金在未來一個月內拋售 1900 億美元是合理的。

高盛還指出，目前市場面臨的另外一個威脅是，來着 CTA 的拋售壓力可能加劇風險平價策略基金的拋售。

過去幾年來，通過量化投資或傳統配置的方式流入風險平價基金的資金規模已達到創紀錄的水平。

大多數時候股市和債市走勢相反，這使得固定收益成為股票投資的一種有價值的對沖工具，因此過去幾年中，隨著股市飆升，風險平價策略採取最簡單的對沖方式是做多股市的同時買入長期政府債券。這一策略在「金髮姑娘狀態」(Goldilocks) 時期表現突出，無論是股市和債市都取得了正回報。

但隨著市場形勢突變，股債雙殺的局面將使得同時做多股票和債券的風險平價策略「腹背受敵」。目前普遍分析認為，當 10 年期美債名義殖利率突破 3% 時，將觸及風險平價基金的風險偏好轉折點，雪崩或許就會來臨。

『新聞來源／華爾街見聞』