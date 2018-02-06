〈黑色星期一〉技術分析專家：22500是道瓊強力支撐 未跌破仍長期看漲

就像看恐怖片一樣，就算你有所準備，過程中還是不免被驚嚇或發出尖叫。技術分析專家 Daryl Guppy 表示，道瓊的下挫一點也不奇怪，聯準會升息根本已是多年老掉牙的話題，明明成堆的線索就在眼前，市場還是喜歡假裝被嚇壞了。

Guppy 周一在《CNBC》發文指出，1 個月前他已提出警告，道瓊指數的回撤正待出現，道瓊短期目標為上漲到 26200。此外，上周也可發現，道瓊指數已處在泡沫區域，準備大幅回落。

另一方面，在不可避免的修正之後，長期來看，隨之而來的會是回彈及長期向上，投資人宜做好準備。忘記當前的厄運，因為此處正是機會。

Guppy 指出，回撤是指市場顯著偏離了當前趨勢，然後下跌或回撤到基本的趨勢線。如果現在的高點和基本的趨勢間分歧非常大，那麼會出現的是泡沫崩潰。

Guppy 認為美股由泡沫回撤 (圖表取自 CNBC)

Guppy 說，由 2011 年 10 月開始的長期基本趨勢線，落在 22500 附近，由此來看，道瓊在這之上 4000 點位置時，絕對是泡沫。

道瓊已經快速回撤到 24345 點，這個急跌會讓投資人不舒服，但是當指數回到趨勢線的支撐點反彈，就會是長期延續上升趨勢的買入信號。回撤，指的是高點向下不足 10%，一般來說，如果跌幅超過 10%，則是趨勢改變的信號。

道瓊是在 26500 附近出現問題，回撤 10% 的話，在 23850 點，高於長期趨勢線支撐位的 22500 點。Guppy 表示，在 23200 至 23600 有一個小幅的盤整區間，是一個非常弱的支撐價位。因此，指數很可能先跌破這個支撐後，再開始反彈。

長期上升趨勢線的支撐，在 22500 點附近，這是個強力的支撐，這條線開始於 2011 年。

Guppy 表示，投資人應觀察道瓊指數能否在此止跌並鞏固，然後重新進入長期上升趨勢。