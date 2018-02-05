新華網：資本市場“現金分紅”理應做到知行合一

新華網5日發布促分紅保護投資者利益系列評論之《資本市場“現金分紅”理應做到知行合一》，文章稱證券市場是金融市場的重要組成部分。上市公司通過公開發行股票從投資者手裡募得資金，同樣通過派發紅利來“反哺”股民也是股份公司制度的應有之義。正确的投資收益不僅要體現在股價，更要體現在紅利上。長久以來，少數上市公司符合分紅條件卻不執行現金分紅或者盡量少分紅，占據股權多數或者相對多數地位的大股東或者控股股東往往掌控着分紅的主動權，與之相對的是，廣大中小散戶投資者話語權嚴重不足。2013年，上交所出台了上市公司現金分紅指引，加大了上市公司履行社會責任的約束。指引出台後，近年來，滬市分紅環境大幅改善，滬市上市公司現金分紅比例持續保持在30%以上的水平，并形成了一批持續、穩定分紅的企業。但是仍然也有少數公司還存在“藏私房錢”的習慣，還需加強監管。股民很難通過股息紅利的方式合理分享公司成長成果，這也是導緻A股市場盛行短期炒作現象的重要原因之一，在一定程度上影響了投資者樹立長期投資的理念，影響資本市場的健康和穩定。

對于資本市場的參與各方而言，將鼓勵和督促現金分紅從原則的“知”落實到具體的“行”上，對于上市公司而言，連續穩定的現金分紅往往是證明其財務和經營狀況穩定的信号;對于市場而言，督促上市公司把成長紅利通過現金分紅的方式合理分配到廣大投資者手中，正是建設一個朝氣蓬勃、健康發展的A股市場的題中之意。

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