寒流來襲全台急凍 百貨禦寒服飾、電暖器業績倍增

入冬以來最強的寒流襲擊台灣，氣象局持續發布低溫特報，這樣的冷天氣預定要到周三才會稍稍回溫，帶動百貨禦寒服飾、防寒家電買氣，業績持續增溫。百貨業者指出，天氣越冷購買高單價服飾的意願才會提高，加上剛好碰到農曆春節期間的優惠，相信服飾類業績會繼續創高峰。

寒流來襲全台急凍，氣象局持續發布低溫特報，５日到７日清晨寒流影響，氣溫明顯偏低，全台各地及澎湖、金門、馬祖易出現 10 度以下低溫，預定寒冷的天氣要到周三開始才會稍稍回溫。

不過，冷氣團發威意外帶動百貨買氣，不少民眾為了抗寒添購電暖器、烘被機，以及禦寒衣物、保暖寢具，趁著周末假日到百貨公司採買，遠東百貨表示，桃園遠百在 2 月 3、4 日兩天假期，女裝服飾已較去年同期成長 121%，圍巾毛帽等禦寒配件品更是成長 139%，飲品類綠農薑母汁業績也有 60% 的成長，預期搭配歲末酬賓檔期，加上這波寒流，可望為服飾業績再創高峰。

SOGO 百貨也指出，這波緩進寒潮讓消費者十分有感，紛紛強化自身及家戶的保暖配備，台北店電暖器 / 暖爐專櫃的詢問度是相較去年同期增加 2 倍，業績也較去年成長 5 成以上，烘被機、除溼機、羽絨被也大受歡迎；至於保暖衣物部分，以軍裝大衣、長版外套最為暢銷，業績較去年成長 2 到 3 成，加上適逢春節出國旅遊旺季，機能型外套系列的銷量也較去年有 5 到 6 成的增長。

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