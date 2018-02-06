北韓名義元首出席冬奧 朝美對話 彭斯興趣缺缺

南韓平昌冬季奧運會周五 (9 日) 揭幕，北韓昨 (5) 日宣佈，將派出高規格代表團前往平昌出席冬奧開幕禮，並由最高人民會議常任委員會委員長金永南擔任團長。金永南屬於北韓憲法上的國家元首，是南北韓戰爭以來訪問南韓的北韓最高級別官員。

青瓦台形容這次是南北韓溝通的良機，又指總統文在寅有意於冬奧期間與金永南舉行雙邊會談，但認為金永南與訪韓的美國副總統彭斯見面機會不大。

綜合香港文匯報、明報報導，北韓代表團由金永南、3 名官員及 18 名隨團人員組成，北韓未透露 3 名隨行官員身份，未知當中是否包括勞動黨副委員長崔龍海，或北韓領導人金正恩胞妹金與正等北韓政要。

90 歲的金永南是北韓三朝元老，早於金日成時代已出任外務相，1998 年出任最高人民會議常任委員會委員長，根據北韓憲法，這個職位擁有負責接受外國使節國書的職能，因此被視為北韓在外交禮節上的國家元首。金永南曾多次代表北韓出訪，包括出席 2008 年北京奧運及 2014 年俄羅斯索契冬奧開幕禮。

對上一次有北韓高層訪問南韓是在 2014 年，當時的北韓第二號實權人物黃炳誓出席仁川亞運會閉幕禮，但黃炳誓後來失勢。現時被視為北韓第二號實權人物的崔龍海在 2014 年，也有隨團出席仁川亞運閉幕禮。

青瓦台高官私下指出，雖然金永南的實權不及被視為北韓「二號人物」的崔龍海，但可說是北韓能夠實際派遣的人選中級別最高。此外，由於這次北韓代表團訪韓外交性質較重，而非商討南北韓深層次問題的平台，北韓以金永南作代表將顯得更得體，為奧運後雙方更深入接觸鋪路。青瓦台未有正面回應文在寅能否會見金永南等人，但稱會跟北韓官員繼續磋商，如有結果將再作公佈。

青瓦台發言人金宜謙形容，金永南這次訪問顯示北韓對改善南北韓關係、促使冬奧順利舉行的態度誠懇認真，韓方將熱情招待北韓代表團，保障對方人身安全，南北韓雙方將透過書面文件，協調訪問行程。北韓亦計劃安排藝術團，乘搭「萬景峰 92」號渡輪前往南韓，到江陵及首爾等地表演，若成事將是 2010 年南韓禁止北韓船隻進入領海以來，首次有北韓船舶突破制裁。

南韓政府曾經多番表示有意藉冬奧推動北韓與美國對話，《南韓時報》認為，平壤派金永南訪韓可能是想向美國釋出訊號，希望金永南與地位對等的彭斯 (Mike Pence) 會面。不過青瓦台官員認為，彭斯明顯對朝美對話持消極態度，故判斷雙方對話可能性不大。

平昌冬奧於 2 月 9-25 日舉行，北韓派出 22 名運動員參加。韓聯社推測，金永南將於 10 日觀看南北韓女子冰球聯隊對瑞士隊，11 日觀看北韓藝術團在首爾的演出。