洋蔥、大蒜1吃法，提高肝臟淨血力、清除血脂廢物！

文／早安健康編輯部

日本管理營養師暨國際中醫師植木桃子曾指出，不管血管多暢通、循環多好，如果血液本身很糟糕，那麼身體狀態自然也不會好到哪裡去。

那麼什麼是好的血液狀態？日本綜合內科醫師赤澤純代舉例說，紅血球的細胞膜柔軟、血液中沒有代謝廢物跟脂肪沉澱、鐵質充足所以血色素的量也足夠，能與氧氣完美結合就是最理想的血液狀態。植木桃子也說，要多攝取抗氧化力高的食材，來提高免疫細胞及體內酵素的運作能力。

清潔血液不可或缺的三大辛香料蔬菜

透過飲食能讓血液更乾淨。植木桃子推薦平常只要多食用能提高肝臟排毒效果的洋蔥、韭菜、大蒜等辛香料蔬菜，將其切碎後混入醋及植物油中做成醬料，就能製成能提升血液品質、清除血脂的一箭雙雕調味品。其中，油品或是醋則可選擇不含藥劑成分的「冷壓油」較佳。

蔥蒜類（蔥屬植物）中含有的二烯丙基硫與其細胞內的酵素、空氣接觸後會轉化為大蒜素、其他硫化物等多項具有提高肝臟淨血力的化學物質。因此將其纖維破壞、切碎或切末可以提高其抗氧化跟淨血能力。植木表示，將三項食材製成調味品，冷藏的話都能保存 2 周至 1 個月。

洋蔥醋

材料：

・洋蔥 1 顆

・熱水消毒過的連蓋玻璃保存瓶 1 瓶

・醋 240 毫升

做法：

①將洋蔥切成末後，放置至少 20 分鐘。

②用熱水徹底消毒玻璃瓶後，將其擦乾並倒入醋。

③接著將洋蔥末加入，攪拌均勻放置 30 分鐘後即可使用。

正確冷藏保存的話，約可食用 1 個月左右。

大蒜油

材料：

・大蒜 1 顆

・熱水消毒過的連蓋玻璃保存瓶 1 瓶

・ 植物油（如橄欖油、椰子油等，也可使用米糠油）180 ∼ 240 毫升

做法：

①將大蒜剝皮剖半，接著將中間的芽拔掉，切成蒜末並放置 20 分鐘。

②用熱水徹底消毒玻璃瓶後，將其擦乾並倒入植物油。

③接著將蒜末加入後，攪拌均勻即可使用。

正確冷藏保存的話，約可食用 1 個月左右。

韭菜芝麻醬油

材料：

・韭菜 1 把

・熱水消毒過的連蓋玻璃保存瓶 1 瓶

・植物油（如橄欖油、椰子油等，也可使用米糠油）120 毫升

・芝麻油 120 毫升

・純釀造醬油 1 大匙

做法：

①將韭菜切成小碎丁，並放置 20 分鐘。

② 用熱水徹底消毒玻璃瓶後，將其擦乾並倒入植物油、芝麻油

各 120 毫升。

③接著將韭菜丁、醬油加入後，攪拌均勻即可使用。

正確冷藏保存的話，約可食用 2 周左右。

來源：《早安健康》 2018 年 2 月

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