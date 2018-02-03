保戶住院免帶現金 5大壽險公司推保險金扣抵醫療費服務

為強化保戶醫療便利服務，保險業大舉推出「保險金可扣抵醫療費」的服務，等於保戶住院免帶現金，只要在住院期間以電話提出申請，經確認符合資格後，即可在出院時直接以保險金扣抵醫療費用，目前國泰人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、富邦人壽等 5 大壽險公司都已推出此服務。

衛生福利部公告自今年元旦起，民眾住院部分負擔上限將由現行單次 3.7 萬元漲為 3.8 萬元，全年上限則從 6.2 萬元提升至 6.4 萬元，這也是自 2013 年起逐年調漲以來，再創歷年新高，民眾住院費用負擔明顯增加。

從衛生福利部中央健康署統計資料顯示，2016 年國人平均住院天數約為 10 天，住院花費逾新台幣 6.1 萬元，而投保醫療保險的民眾，常因出院後能盡快回家療養，而忘記申請理賠所需文件，導致保險理賠給付時間延誤。

「保險金可扣抵醫療費」正夯，富邦人壽是最新加入此服務的壽險公司，首波與台北馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院合作，即日起推出「安心住院理賠免煩惱」專案，富邦人壽保戶一旦住院，在住院期間提出申請並確認符合資格後，即可在出院時免單據，直接以保險金扣抵醫療費用，無須自行申請診斷書等單據，也無須為醫療費用付款擔心。而且此專案不限日額險種，實支實付、手術、癌症險等均可啟動免單據理賠金抵繳醫療費用。

除了富邦人壽，南山人壽開辦的「保險金扣抵醫療費服務」，適用範圍也再擴大，自即日起與中國醫藥大學附設醫院合作，未來投保南山醫療險的保戶，只要在住院期間提出申請並經審核，即能在出院結帳時，透過即時數位傳輸就醫資訊，不必再收集證明單據，立刻享保險金扣抵醫療費用服務。

而且自即日起，凡投保南山人壽醫療險的保戶，在中國醫藥大學附設醫院住院並申辦「保險金扣抵醫療費服務」成功，於出院結帳時，住院期間的醫療費用，直接由理賠保險金扣抵，扣抵後剩餘的保險金，也會依保戶指定方式，最快於出院當日以匯款或支票方式給付。可扣抵醫療費用的險種，包括：住院日額、實支實付及住院手術等醫療險。

南山人壽從去年推出「保險金扣抵醫療費服務」，已經陸續與臺安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、彰化基督教醫院、員林基督教醫院、童綜合醫院 (梧棲、沙鹿院區)、阮綜合醫院等合作，範圍遍布全台北、中、南各區，再加上最新合作的中國醫藥大學附設醫院，就已與 10 家醫院合作。

南山人壽發現，以往保戶出院後，需要約 1 個月以上時間，才能備齊資料前來申請理賠，未來藉由與醫院合作，透過獲得新型專利的就醫資訊即時傳輸模式，保戶出院之際即可完成理賠，讓保險金能充分發揮即時補足醫療費用缺口的效果。

南山人壽表示，這項服務從去年推出後，截至今年 2 月 2 日止的最新統計，不僅服務比率達 9 成以上，其中更有多位客戶已有多次使用紀錄，總扣抵金額合計超過 500 萬元以上，顯示帶給保戶極大方便性。

而國泰人壽則是合作醫院最多的冠軍，已經與國泰醫院、長庚醫院等四大醫院全台 12 處院所合作，同樣也是住院單據採即時資訊傳輸系統，讓保戶出院要繳交住院費時，可先以醫療理賠金等直接扣抵，不必出院後再申請理賠。

台灣人壽合作 7 家醫院包括：北部地區的和信治癌中心醫院、中山醫院，中部的澄清綜合醫院、澄清綜合醫院中港院區、童綜合醫院，中部的愛仁醫院、邱外科醫院。

新光人壽也是與新光醫院及彰化秀傳醫院等合作，新壽是有駐院的櫃台，保戶住院時即可直接向櫃台確定是否符合理賠資格。