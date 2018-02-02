金融科技來勢洶洶 外商壽險拚轉型 紛攻保經通路

金融科技快速發展，壽險業者拚轉型，除了 AIA 友邦人壽進行通路轉型，深耕保經通路外，安聯人壽今 (2) 日也宣布，推出全台第一個保經代數位保險銷售工具，結合數位化、行動投保，最快投保送件只要 20 分鐘，第一波合作通路夥伴與公勝保經、永旭保經，以及環球世達保經結盟，預計 2 月正式上線啟用。

安聯人壽總經理林順才表示，金融科技顛覆傳統金融服務模式，加速業者數位轉型的急迫性與壓力，全面發展數位化是安聯集團的重要營運策略，當初積極投入 FinTech 時，台灣更是亞太區第一個嘗試數位化的國家。

林順才指出，安聯繼 2016 年中推出的安聯 i 探索，首創客製化需求分析之後，今 (2) 日再宣布推出全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，結合線上建議書、行動投保、簽署人電子簽署等完整銷售功能，投保送件最快能於 20 分鐘遞交，經保經代簽核至安聯承保最快可一日完成。

目前第一波合作通路夥伴與公勝保經、永旭保經，以及環球世達保經結盟，預計 2 月正式上線啟用。

而在金融科技發展下，拚轉型和深耕保經通路的還有 AIA 友邦人壽，日前 AIA 友邦人壽也指出，台灣壽險是高度飽和的市場，銷售通路也很成熟，為了跟上其他成熟市場的腳步，決定深耕保經代和銀行保代等多元通路發展。

不過，值得一提的是，AIA 友邦人壽通路轉型中，選擇裁撤業務員，而安聯人壽則持續擴增業務員團隊，預計今年底業務員要達 3000 人，將較去年底 2500 人增加約 2 成。