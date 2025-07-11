鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-11 05:19

‌



新台幣兌美元匯率今年 4、5 月強升超過 10%，壽險業外匯價格變動準備金快要燒光，餘額剩下 188 億元，但金管會緊急推出暫行措施，提高計算責任準備金利率，可轉入厚實外匯準備金或稅前盈餘，多家趕在 10 日公布半年報自結前獲准適用，帶動單月獲利回血，國內六大壽險 6 月稅後純益合計 312 億元，上半年獲利回升至 360 億元，仍較去年同期衰退 78%。

壓線適用暫行措施！六大壽險6月獲利全翻正 上半年合賺360億元年減78%。(圖：shutterstock)

‌



國泰人壽 6 月自結稅後純益 26.8 億元，上半年累計稅後純益達 187.9 億元。公司公告 6 月獲准增提外匯價格變動準備金 508.48 億元，截至 6 月底「水庫」餘額來到逾 560 億元。

國壽表示，台幣兌美元 6 月僅升值 0.1%，在國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注下，帶動整體獲利表現穩健。6 月淨值比達 8%，RBC 比率亦高於 300%，公司強調，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

富邦人壽 6 月稅後純益為 87.4 億元，累計前 6 月稅後純益 245.4 億元。公司表示，隨著國際情勢趨緩，加權指數持續上揚，伺機在台股部位實現資本利得，加上進入除息旺季，股息收入增加。富邦人壽也把握上半年公債利率區間上緣的時機增加配置，並保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。

富邦人壽 6 月底淨值比率逾 9%，RBC 高於 400%，反映自 6 月起 RBC 改採 6 個月匯率均價計算，以及將「責任準備金計提基礎調整」後釋出準備金 561.27 億元全數提存外匯價格變動準備金，富邦人壽目前仍維持較高的避險比例，後續會動態調整，以管理匯率風險。

南山人壽保險本業表現穩健，並受惠於穩定的經常性收益貢獻及 6 月適用金管會準備金暫行措施而認列相關影響數，2025 年 6 月合併稅後純益達新台幣 112.8 億元，累計前 6 月獲利為 143.9 億元，EPS 0.98 元。

南山人壽 2025 年 6 月合併新契約保費為 69 億元，以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

新光人壽 6 月稅後純益轉正、為 2.79 億元，上半年累計虧損 299.68 億元。公司表示，受近期台幣大幅升值影響，認列匯兌評價之未實現損失，此是會計制度下評價變動之未實現損失，並非公司實際發生損失，公司將靈活調整匯兌避險策略，並已取得金管會核准 6 月增提外匯價格變動準備金 611 億元，穩健財務結構。

新光金控表示，壽險業是非常特殊的行業，資產負債存續期間長，實際經營宜考量產業本質以長期觀點衡量，投資人不需過度解讀中短期波動對帳面數字變化的影響。

凱基人壽 6 月稅後純益 24.61 億元，帶動上半年轉虧為盈，累計稅後純益 10.71 億元。公司表示，6 月新台幣僅微幅升值，匯率波動影響較 5 月小，加上 6 月股利收入進帳，並掌握市場節奏實現股票獲利。