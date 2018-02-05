年後轉職要注意跳槽太頻繁、漫天開價不受歡迎

再過一個多星期就要過農曆新年，已經有不少民眾準備好年後轉職，不過，想跳槽要注意，根據人力銀行調查，跳槽頻率過高成為人資最感冒的求職者條件，其次是曾經被資遣以及待業過久的人，都是較不受歡迎的類型；至於轉職者的薪資行情，調查顯示平均比前一份工作高出 7.7%，從事相同產業相同職務的求職者是人資主管偏愛的人才。

根據 1111 人力銀行調查發現，在求職過程中，人資最不偏好的求職者條件，其中跳槽頻率過高以超過 7 成的比例，成為人資最感冒的求職者條件，其次是曾經被資遣 / 解雇者 (占 20.2%)，以及待業過久者 (占 20.0%)，都是人資較不愛的類型。

參考過往經驗，有將近 7 成的公司有試用期的制度，在有試用期的公司當中，新人被刷掉的比例超過 8%，等於每 12 個人就有 1 人無法通過考核，主要的原因包括能力不符 (占 54.0%)、工作態度不佳 (占 20.9%)、不適應企業文化 (占 20.5%)，另外也有超過 2 成是新人主動提離職 (占 22.3%)。

對於轉職者最關心的薪資行情，調查也顯示，超過 5 成的人資主管會參考求職者的前一份工作待遇來給薪，平均比前一份工作高出 7.7% 最容易被採納，而人資主管偏愛的人才以從事相同產業相同職務 (占 81.7%) 最高，其次是從事相同產業不同職務 (占 20.7%)，從事不同產業不同職務(占 5.9%) 偏好度最低。

人力銀行分析，薪資大幅成長是轉職者跳槽的動力之一，但漫天開價反而會破壞轉職的機會，因為一般公司都有既有的敘薪制度，想要開高薪，求職者要先展現專業與績效，讓人信服，而相同產業相同職務的轉職者對人資來說可以快速評估求職者的能力與薪資水準，相對受到人資偏愛，想要跨產業跨職務，因為能力無從預估，再加上產業文化的適應問題，在轉職門檻上會提高不少。

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