彩券春節加碼起跑威力彩今加2億頭獎上看4.7億

寒流來襲，全台氣溫劇降，不過，電腦型彩券農曆新年加碼活動今（5）日正式起跑，並由威力彩率先登場，頭獎今日加碼 2 億元，由於已連 15 期頭獎都摃龜，台灣彩券公司預估這期頭獎上看 4.7 億元，大家可以搶在春節前先試試自己的手氣，看能否一夕翻身成億萬富翁。

台灣彩券公司今年春節加碼總獎金達新台幣 8 億元，並由威力彩率先在今日起跑，頭獎加碼 2 億元，大樂透也將從除夕（2 月 15 日）至初五（2 月 20 日）連續 6 天每天開獎，並在除夕及初一這兩天再各加開 10 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得百萬獎金，共有 400 組百萬獎金。此外，5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」也自 2 月 16 日至 3 月 1 日加碼 14 天。

台灣彩券公司表示，由於威力彩已連續 15 期頭獎摃龜，頭獎累計有 2 億 3986 萬 7257 元，再加上今日春節加碼 2 億元後，預估頭獎上看 4.7 億元。

除威力彩頭獎加碼 2 億元之外，另一個令人期待的則是「大樂透」，除除夕至初五放假 6 天每天開獎，每期頭獎保證 1 億元，同時在除夕（2 月 15 日）、初一（2 月 16 日）每期加開 10 個獎號，只要對中 10 個獎號中任 6 個即為對中獎項，每組獎金 100 萬元。

台灣彩券公司進一步說明，如果同一組中獎號碼有 2 注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分，如果除夕到初一 400 組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開 10 個獎號，直到 400 組百萬獎金全部送出，或是到 2 月 27 日活動結束為止，活動期間「大樂透」總加碼獎金 4 億元。

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