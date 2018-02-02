不只散戶愛 PwC：主權財富基金正在大買黃金

普華永道 (PwC) 最新發佈的一份研究報告顯示，不僅僅是散戶投資者，主權財富基金 (Sovereign Wealth Funds) 對黃金的需求也在不斷增長。

FX168 財經網報導，根據 PwC 報告，主權財富基金管理下的資產在過去 12 年裡增長了近 1 倍，從 2004 年的 1.9 兆美元增至 2016 年的 7.4 兆美元。主權財富基金對私募股權、房地產、基礎設施和黃金等大宗商品等另類資產興趣有所增加，2016 年的配置比例躍升至 23%。

PwC 指出，根據資產的總增長，預計主權財富基金的投資策略將把更多另類資產納入其投資組合。對另類資產投資的增長可以為傳統資產 (如股票和債券) 提供投資組合的多元化，支援經濟發展，並被用作對沖危機的工具，而這也符合主權財富基金的長期投資視野。

從歷史上看，主權財富基金一直專注於投資固定收益市場，但 PwC 表示，由於利率下降，這一市場變得不那麼吸引人，因此這些基金擴大了投資組合的範圍。

同時，該告還指出，黃金一直吸引著主權財富基金更多的關注，因為它與其他資產在很長一段時間內幾乎沒有相關性。

PwC 表示，儘管黃金在短期內可能表現不佳，但長期來看，黃金依舊會有不錯的表現。研究指出，黃金在 10 年期間的回報率為 6.7%，僅次於基礎設施資產的回報率 8%，同時私募股權 10 年期間的回報率為 8.6%。而股市僅有 4.9%。

另外，以 20 年的期限來看，黃金再度成為表現最好的 3 種資產之一，回報率 6.8%。而房地產的回報率為 8.4%，私募股權回報率 8.6%，同期股市的回報率在 5.2%。

現貨黃金走勢

報告指出，黃金的長期表現主要歸因於 3 個因素，包括新興市場需求增加、央行成為淨買家，以及黃金 ETF 等新產品的出現，這些產品簡化了投資，並且使原材料更容易獲得。

PwC 預計，主權財富基金將繼續將黃金視為重要的分散投資工具。報告顯示，考慮到黃金是一種戰略投資，在未來幾年內，此類資產類別可能受到主權財富基金的青睞，尤其是穩定化基金可能從增持黃金中獲益，因為它們必須持有高流動性資產，以應對突發宏觀經濟衝擊影響。