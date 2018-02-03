貴金屬盤後─美國就業數據強勁 美元上漲 黃金收低10.60美元

黃金期貨週五收低，本週下跌逾 1%。美國就業報告較預期強勁，聯準會 (Fed) 今年升息可能更為積極，推升了美元與債券殖利率，黃金受到壓力。

4 月黃金下跌 10.60 美元，或 0.8%，收於每盎司 1337.30 美元，本週下跌約 1.5%。

3 月白銀下跌 44.6 美分，或 2.6%，至每盎司 16.709 美元。本週下跌 4.2%。

分析師說，就業報告顯示出了工資通貨膨脹訊號，且美元上漲，黃金因而下跌。

美國 1 月新增就業 20 萬人，高於預期。失業率持平於 4.1%，為 17 年低點。

平均每小時工資上升 9 美分，或 0.3%，至 26.74 美元，年率上升 2.9%，創 2009 年 6 月衰退結束以來最大升幅。

由於就業報告強強勁，聯邦基金利率期貨反應，華爾街預期聯準會 (Fed) 在 3 月 20 至 21 日的政策會議中，升息機率接近 80%。

美元指數上漲 0.4% 至 89.061。美國 10 年期債券殖利率上升至 2.839%，創四年高點。該二因素對黃金均屬利空。

展望未來，分析師說，將注意華盛頓的預算僵局，臨時支出法案定於週四到期。

其他金屬交易方面，3 月銅下跌 0.7% 至每磅 3.188 美元，本週下跌 0.4%。4 月白金收低 0.8% 至每盎司 999.40 美元，本週下跌 1.9%。

3 月鈀金上漲 2% 至每盎司 1044.95 美元，但本週仍收低約 3.7%。