美債殖利率攀升 金價走跌

上週五，美國勞工部最新統計顯示，平均時薪年增 2.9%，創 2009 年 6 月以來最大增幅；消息一出，帶動 10 年期公債殖利率升破 2.8%，金價下跌近 1%，且週一 (5 日) 續跌。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY) 為 89.05，高於 1 月觸及的 3 年低點 (88.25)。

美東時間週一凌晨 3 點 15 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格，一度跌至每盎司 1,336.10 美元。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨價格持穩，報每盎司 16.70 美元；鈀金價格下滑 1.5%，至每盎司 1,029.05 美元。

鉑金下跌 0.4%，報每盎司 995.50 美元；3 月交割銅期貨變動不大，報每磅 3.195 美元。

由美國勞工部統計資料可得知，1 月非農就業人口新增 20 萬人，優於分析師預期 (18 萬人)，失業率 4.1%，持平於 17 年低點，且平均時薪年增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最大增幅。

不過，投資人預期，薪資大幅成長，恐推升通膨，讓聯準會 (Fed) 加快升息步調；受市場氛圍影響，美國 10 年期公債殖利率應聲升破 2.8%，攀至 2014 年以來新高，美股三大指數全數收跌，金價也跌近 1%。

多數經濟學家研判，美國聯準會 (Fed)2018 年將升息 3 次；不過，市場預期，升息 4 次，並非全無可能。