當惡性通膨發生 黃金能發揮的4個作用

東方財富網今 (5) 日援引中金網報導，當惡性通膨發生時，黃金究竟能起到怎樣的作用？針對這一問題，分析師 Michael J Kosares 將從 4 個方面做出具體分析。

一、 黃金具有預測通膨的功能

黃金不僅能反映當前的通貨膨脹率，還能預測未來的通貨膨脹。隨著數以百萬計的投資者將資本從不斷貶值的貨幣轉移到黃金和白銀之中，金銀價格的上漲速度可能會遠遠超過通貨膨脹率。

二、 惡性通膨發生時紙幣不再足以用來支付工資

當惡性通膨發生時，企業並不能迅速提升工資水平以追上不斷貶值的貨幣。例如，在德國惡性通膨最嚴重的時期，雇主一天就需要支付好幾次工資，但是當工人們拿著一堆紙幣去商店時，發現物價又上漲了。即使在現代數位化的環境中，由於決策和複雜的流程問題，若出現惡性通膨，企業仍然很難克服工資縮水的問題。

三、 銀行儲蓄利率實際上並不能和通膨同步增長

許多人認為，銀行的儲蓄利率或是其他理財投資的回報率都會與通脹同步增長，但事實並非如此。例如，若一夜之間央行公布通膨提升 10%，同時銀行儲蓄利率也提升 10%，造成的結果是你持有的貨幣瞬間貶值，但是銀行的利息只能隨著時間流逝慢慢到帳。

四、 金銀價格上漲具有即時性

與銀行的儲蓄利率不同，若央行宣布通膨上漲，金銀價格會立馬飆升，當然，若大家對於通膨的預期更高，那麽金銀的價格漲幅甚至會超過通膨漲幅。

此外，以上假設為通膨上升 10%，在極度的惡性通膨環境之下，通膨可能一天之內就上升 50%，100%，甚至 1000%，那麽工資和銀行儲蓄的問題將更加復雜。

下圖為德國惡性通膨期間通貨膨脹率和黃金價格的走勢：

圖片取材自東方財富網、中金網、圖表家。

可以看到黃金具有明顯的抗通膨屬性。

綜上，分析師 Michael J Kosares 認為，正如老話所說，時間就是金錢，惡性通膨則切實的體現了這一特點。在這種情況之下，黃金是最適合、最具流動性、最能應對緊急情況的主要資產，即便是在現代也是如此。