高盛10年來首度對大宗商品走勢表示樂觀

騰訊證券今 (2) 日援引 美國財經網站 TheStree 報導指出，高盛集團十年來首次對大宗商品走勢表現出樂觀。高盛有三個看好大宗商品理由。在 2 月 1 日的一份報告中，高盛分析師表示，由於 3R，再通膨、再槓桿和再融合（reflation, releveraging，reconvergence），他們十年來首次對大宗商品走勢表現出樂觀。

3R 創造了一個積極的循環，這一循環讓大宗商品交易員產生了樂觀情緒——更多的通貨再通膨推動了更多的再槓桿，而再槓桿推動了更多的再融合。分析師表示:「基於這種日益增強的支持增長背景，我們已上調了對石油、銅、鐵礦石和煤炭的大宗商品預期。」

以下是你需要知道的關於 3R 的信息，它們是如何相互作用的，以及這對於投資大宗商品意味著什麽。

圖片來源：高盛全球投資研究、騰訊證券

再通膨

在 2017 年下半年，大宗商品是表現最佳的資產類別，回報率高達 18%。高盛表示: 「 由於石油輸出國組織（OPEC）和中國供應的減少，需求出現了強勁的增長，這造成了去年大宗商品價格的大幅上漲。」

再槓桿

「 考慮到高水平的債務由大宗商品生產國所持有, 大宗商品價格上漲不僅減少不良貸款的數量和釋放銀行的資產負債表的空間, 而且也有助於通過積累和回收過剩的儲蓄加強 (新興市場的) 貨幣並削弱美元。 」 分析師寫道。

這反過來又降低了新興市場的融資成本，從而產生再槓桿。

再融合

隨著新興市場的復甦，出現了新興市場的增長和隨後的再融合，這增強了全球的同步增長，並最終促進了在再通膨，形成了一個循環。

這意味著什麽？

高盛將布蘭特原油期貨價格的目標價從每桶 62 美元上調至每桶 82.50 美元。分析師預計，標準普爾 500 指數未來六個月的回報率將為 15%，未來 12 個月的回報率為 10%。

高盛指出，主要大宗商品市場庫存較低，且庫存減少，因此預計大宗商品價格波動將從目前的歷史低位上升。

分析師指出： 「 我們正在啟動一個新的 2018 年頂級交易，並建議做多標準普爾 GSCI 超額收益指數 (S&P GSCI) 的 6 個月期權，預計回報率為 5%。以 2.3% 的成本計算，盈虧平衡是 7.3% 的上漲。 」

高盛寫道，循環很可能只會在供應問題上被破壞，但在短期內似乎不太可能。OPEC 似乎對取消減產和可能過度緊縮的市場沒有興趣，而且在金融市場好轉之前，頁岩油生產商無法獲得更多資本。

考慮到中國政策改革帶來的金融、經濟和環境方面的成功，貴金屬供應將繼續吃緊。在 2014 年至 2016 年的大宗商品拋售期間，該循環出現逆轉，導致油價跌至每桶 26 美元，歐元跌至 1.06 美元，許多新興經濟體陷入衰退。

但在 2004 年至 2008 年期間，3R 的循環強化了大宗商品價格和再通膨，導致美元在再融合中走弱，並導致了對相關產品的需求增長。高盛指出，那時油價升至每桶 114 美元，歐元兌美元為 1.60，信貸增長為 GDP 的 1.4 倍。

高盛分析師表示，2018 年可能不會重演 2008 年的繁榮期，但會很像，因為實體資產可能最終超過金融資產。

黃金。(圖：AFP)

與高盛相反，富國銀行對大宗商品的走勢給出了完全相反的預判。富國銀行周四對今年大宗商品市場將出現牛市的期待發出警告，此前市場上有幾個高凈值的投資者押注於貴金屬和石油。

當被問及美元的下跌是否會導致大宗商品市場出現失控的牛市時，該行在一份研究報告中表示：「我們對此表示懷疑。」

富國銀行投資策略分析師奧斯汀 - 皮克爾（Austin Pickle）在報告中寫道: 「 我們預計，未來 5 到 10 年，熊市的動態 (過剩的供應和在區間波動的價格) 將主導大宗商品市場。 」

富國銀行的數據顯示，從歷史上看，美元疲軟伴隨著大宗商品的牛市，這意味著大宗商品回報率將 「 異常高 」 ，而美元走軟推高了大宗商品價格。不過，儘管最近美元匯率跌至 3 年多來的最低水平，但該行並未看到大宗商品出現牛市，建議投資者降低該預期。

該報告稱: 「 歷史上當美元熊市與大宗商品熊市同時發生時，大宗商品的回報率更低。 」 前瞻性分析也顯示美元走勢是中性的，並不會像很多預測的那樣在 2018 年進一步走軟。報告稱： 「 我們預計美元不會大幅走低。 」

儘管如此，投資者仍對大宗商品領域充滿熱情。到 2017 年底，投資於大宗商品的資產達到 3110 億美元，為 4 年來的最高水平。最近幾周，隨著原油期貨價格升至多年高點，大型投資銀行上調了原油期貨價格。美銀美林和摩根士丹利本月早些時候都上調了對原油價格的預測，而高盛警告稱，油價可能很快會超過目前的目標價。

過去 3 個月，銅、鈀、鉑和黃金價格均出現回升，巴克萊預測，許多地區的製造業活動將持續增長，到 2018 年將繼續支撐大宗商品的價格的上漲。不過，巴克萊等投行警告稱，中國可能出現的放緩可能會使銅和石油從目前的高位回落。