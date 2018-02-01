新債王：2018年投資大宗商品正是時候

中國貿易金融網今 (1) 日援引 Wind 資訊指出，新債王 Jeffrey Gundlach 在多個場合表達了 2018 年是投資大宗商品最佳時機的觀點。1 月 31 日，新債王旗下的 DoubleLine 發布了名為「Commodity Game Plan For 2018」的報告，詳述投資大宗商品的 5 個理由。

一、全球經濟協同發展，宏觀經濟環境向好。

上圖中，綠色表示 GDP 持續增長。中國和印度經濟在近 10 年發展勢頭迅猛，受金融危機以及歐債危機的幹擾較小。在 2017 年，全球主要經濟體出現非常罕見的協同增長，對投資大宗商品來講是絕好的機會。

PMI 指數顯示，發達市場主要經濟體在 2017 年四季度的 PMI 均值高於 55；新興市場主要經濟體 PMI 均值也達到了 52.2。

二、美元指數持續下跌

三、高盛商品指數處於低位

高盛商品指數處於歷史低位，反彈指日可待。

四、大宗商品具有保值功能

長期來看，大宗商品具有保值的功能。通膨數據在歷史上經常「上竄下跳」，而大宗商品的投資回報卻稱逐年上升的走勢。

五、以史為鑒，大宗商品價格高點也是經濟衰退的前兆

以史為鑒，大宗商品價格高點也是經濟衰退的前兆。由此倒推，經濟衰退的系統風險還未出現，大宗商品價格還有上漲的空間。

新債王的商品投資策略

據 2017 年 12 月 31 日，DoubleLine 公布的商品投資策略中，能源板塊占比為 34.1%；金屬方面，基本金屬銅、鎳占比分別為 22% 和 15.5%，而黃金的占比只有 11.6%。