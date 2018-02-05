寒流發威！陽明山清晨降雪周末另波冷氣團來襲

受到寒流持續影響，今（ 5 ）日新竹觀測到 6.3 度低溫，陽明山鞍部清晨 6 點也開始降雪，氣溫約 0.3 度，玉山雖然未降雪，但仍有霧淞累積、白茫茫一片。氣象局目前已針對全台各地發布低溫特報，預估周三（ 7 日）清晨之前仍會出現 10 度以下的低溫，周末還將有另一波冷氣團南下。



▲玉山清晨雖然沒有降雪，但因霧淞累積，依舊是白茫茫的一片。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今日在 2,000 公尺以上高山、北部 1,000 公尺以上的山區仍有可能下雪。清晨 6 點陽明山鞍部觀測到降雪，氣溫僅 0.3 度，積雪超過 2 公分，是睽違兩年再度降雪；玉山清晨雖然沒有降雪，但因霧淞累積，依舊是白茫茫的一片。



▲宜蘭力麗馬告生態園區也在上周末開始降雪。（圖／宜蘭力麗馬告生態園區）



▲受到強烈寒流影響，整個園區布滿白色雪花。（圖／宜蘭力麗馬告生態園區）

此外，宜蘭力麗馬告生態園區也在上周末開始降雪，受到強烈寒流影響，台 7 線 100 林道氣溫下探 -7 度，整個園區布滿白色雪花，也吸引不少遊客上山賞雪。氣象局提醒，若有規畫賞雪行程的朋友，務必作足保暖措施，厚外套、毛帽、手套不可少，山區道路容易有結冰現象，車輛需加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

氣象局指出，今日至明日清晨為此波寒流冷空氣最強的時段，北台灣將有 10 度以下低溫，且一整天都是濕冷的天氣型態，寒流籠罩全台將一直到周三清晨，各地都是持續性的寒冷天氣。周三白天起寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，但各地氣溫仍低；周六起又將有一波冷空氣南下，強度預計是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫將再度下降。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』