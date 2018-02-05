鮑威爾明天走馬上任 輿論：續走葉倫漸進升息路線

美國聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 卸任後，繼任者鮑威爾 (Jerome Powell) 將在美東時間 5 日 (台灣時間 6 日) 宣誓就職。從去年年底鮑威爾獲提名至今，Fed 在更換「掌門人」後會採取怎樣的政策，一直備受外界關注。輿論普遍認為，鮑威爾的政策立場與葉倫基本一致，將延續 Fed 目前的漸進升息路線。

中新網報導，分析認為，雖然鮑威爾並非經濟學出身，但長期的金融市場工作背景以及豐富的不同領域工作的經驗，讓他成為川普眼中能平衡各方利益和意見的 Fed 主席。這些工作經驗或將為 Fed 決策帶來不同的視角。

關於 Fed 更換主席後的政策走向，目前市場人士普遍認為，鮑威爾將延續相對「鴿派」的葉倫路線，繼續推動結束美國在金融危機後實施的超寬鬆貨幣政策，同時著手逐步放鬆金融監管。

在所謂「鴿派」和「鷹派」的貨幣政策理念上，鮑威爾被認為屬於前者，即不會過快地緊縮貨幣供應和提高利率。葉倫在任時期，他支持謹慎地提高利率和緩慢地退出量化寬鬆政策。

2017 年 11 月，鮑威爾在美國會參院的案聽證會上明確表示，如獲批就任 Fed 主席，將領導 Fed 保持目前的漸進升息節奏，繼續推進縮減資產負債表；銀行監管方面會適當放鬆，但將堅持金融危機後出台的核心改革措施。

目前葉倫定下的「縮表」進程已經啟動。接下來，鮑威爾是否會按原先確定速度縮減規模，尚存在不確定性。分析認為，如果鮑威爾比較偏向維護金融市場的穩定和繁榮，他有可能會放緩「縮表」進程。

葉倫選墿在缷去 Fed 主席職務同時不再擔任理事。 (圖：AFP)

鮑威爾上任前夕，Fed 在 1 月 30 日、31 日召開貨幣政策例會，宣佈將聯邦基金利率維持在 1.25% 至 1.5% 區間不變。Fed 同時表示，預計將繼續保持漸進升息的步調。

Fed 表示，對美國經濟形勢的基本判斷總體保持樂觀；綜合考慮勞動力市場和通膨率等情況，決定維持聯邦基金利率不變，貨幣政策保持寬鬆，以支撐勞動力市場、推動通脹率持續回升至 2%。

2017 年，Fed 共升息 3 次，每次 25 個基點 (1 碼)。市場此前預測，Fed 在 2018 年的升息節奏將與 2017 年一致。

當前，美國經濟處於充分就業和低通膨狀態，總體來說正處於金融危機復甦後的最佳階段。分析認為，鮑威爾就職後的主要任務是在確保經濟持續增長的同時防止其過熱。經濟一旦過熱，Fed 將不得不加快升息步調，這有可能帶來經濟下滑的風險；但如果「加速」升息，則可能導致長期無法達到 2% 的通膨率目標。

鮑威爾就任 Fed 主席後，Fed 委員會席位將出現多個空缺。Fed 委員會由 7 名成員組成，其中包括主席、副主席各 1 名，理事 5 名，他們需由總統提名，經國會參議院批准上任。Fed 理事任期為 14 年，主席和副主席任期 4 年，可以連任。

按照章程，Fed 主席在任期結束之後，仍可以繼續擔任理事。葉倫的理事任期要到 2024 年 1 月才到期，不過她選擇了在卸去主席職務同時不再擔任理事。

鮑威爾升遷，葉倫「雙退」，再加上此前包括副主席在內的 3 個空缺，目前 Fed 委員會的席位空缺擴大到 4 個。接下來，誰能夠進入 Fed 委員會，很大一部決定權就掌握在了美國總統川普手中，而這些委員會新成員的政策主張，也會影響 Fed 未來的政策走向。