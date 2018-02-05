臨去秋波 葉倫：美股和商業房產價格過高 是不是泡沫很難說

即將卸任的美聯儲 (Fed) 主席葉倫（Janet Yellen）表示，美國股市和商業地產價格上漲了，但她並沒未明言這些市場出現泡沫。

「這麼說吧，我不想說（它們）太高。但是，我想說的確很高。」葉倫周五在即將離開 Fed 大樓時接受記者採訪。「（它們的）市盈率接近歷史最高水平。」

葉倫說，商業房產價格現在「相對於租金而言處於相當高的水平」。「現在它是泡沫或者只是太高？目前很難說。但資產估值如此之高，令人擔憂。」

71 歲的葉倫在擔任一任 Fed 主席之後，因川普總統選擇共和黨籍的鮑威爾出任 Fed 主席。

葉倫說：「我明確表示願意繼續服務，所以，沒錯，我確實對未獲提名感到失望。」這位唯一擔任過美國中央銀行行長的女性形容她在 Fed 的工作是「我生存的核心」。葉倫說，她支持 64 歲的鮑威爾接任，她被形容他為「周到、平衡和專注到公共服務」。

葉倫說不可放棄對銀行的監管 （圖: AFP）

更強的彈性

葉倫說，現在的金融體系「資本化程度要好得多」，銀行體系「比 10 年發生全球金融危機時更具彈性」。

葉倫說：「如果股票價格或資產價格普遍下跌，這對整體經濟意味著什麼呢？」「我認為整體的判斷是，如果資產估值下降，應該還不會過度損害金融體系的核心。」

她在周日發表的採訪報導中警告，在之前的經濟崩潰後，放棄對銀行的監管將會是一個「嚴重的錯誤」。

根據國家經濟研究局 (NBER) 數據，目前美國的經濟擴張已經接近 9 年，是自 1945 年以來的第 3 長。葉倫說，經濟會繼續增長。「是的，它會繼續成長下去，復甦不因時間而消退。」