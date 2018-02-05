中國對美國進口高粱進行反傾銷、反補貼立案調查--商務部

路透北京2月4日 - 中國商務部周日發布公告，決定即日起對原產於美國的進口高粱進行反傾銷和反補貼立案調查，本次調查通常應在2019年2月4日前結束，特殊情況下可延長至2019年8月4日。

商務部網站並刊登貿易救濟調查局局長王賀軍解讀稱，這是一起正常的貿易救濟調查個案。商務部掌握的初步證據表明，美國政府對高粱提供了補貼，2013年以來，美國對中國高粱出口大幅增加，價格持續下降，對中國高粱產業造成損害。

他指出，由於中國高粱產業集中度低、種植戶數量眾多，產業難以準備必要的申請文件，中國政府主管機關根據自身掌握的初步證據自主對美高粱發起此次調查，“我們將按照中國相關法律、法規和世貿組織規則保障各利害關系方的正當程序權利。”

他並強調，中美是世界前兩大經濟體，兩國互為重要的貿易夥伴，合作共贏是中美經貿關系的本質，中美經貿關系健康穩定發展符合兩國和兩國人民的根本利益。

“中方願與美方在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。”王賀軍表示。

根據商務部公告，商務部獲得的初步證據和信息顯示，原產於美國的進口高粱以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在較大幅度的傾銷；同時，該產品進入中國市場數量大幅增長，價格持續下降，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，國內產業同類產品有關經濟指標呈惡化趨勢。

商務部獲得的初步證據和信息還顯示，美國高粱產量巨大，庫存增加，2013年以來美國高粱出口數量占其產量比例均在50%以上。中國國內產業遭受了實質損害和實質損害威脅，且自美國進口產品的傾銷與國內產業實質損害和實質損害威脅存在因果關系。

另一份公告顯示，原產於美國的進口高粱接受了美國政府的補貼。同時，該產品進入中國市場數量大幅增長，價格持續下降，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，國內產業同類產品有關經濟指標呈惡化趨勢。

商務部獲得的初步證據和信息顯示，中國國內產業遭受了實質損害和實質損害威脅，且自美國進口產品所接受的補貼與國內產業實質損害和實質損害威脅存在因果關系。

自公告發布之日起，商務部對原產於美國的進口高粱進行反傾銷、反補貼立案調查，本次調查確定的傾銷調查期為2016年11月1日至2017年10月31日，產業損害調查期為2013年1月1日至2017年10月31日。

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