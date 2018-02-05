中國實施鄉村振興戰略 2020年基本形成制度框架--中央一號文件

路透北京2月4日 - 中國中共中央、國務院周日發布2018年中央一號文件稱，實施鄉村振興戰略，既要不斷夯實農村經濟發展這個基礎，也要推動農村文化、治理、民生、生態等在內的鄉村發展水平的整體性提升，並明確到2020年，鄉村振興取得重要進展，制度框架和政策體系基本形成。

新華社周日受權發布的《中共中央、國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》提出，堅持城鄉融合發展，堅決破除體制機制弊端，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，推動城鄉要素自由流動、平等交換，推動新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。

這是新世紀以來第15個以“三農”（農業、農村、農民）工作為主題的中央一號文件。根據該意見，按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，對統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設作出全面部署。

意見提出，到2035年，鄉村振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現；到2050年，鄉村全面振興，農業強、農村美、農民富全面實現。

“實施振興鄉村戰略，必須抓住‘錢、地、人’等關鍵環節，破除一切不合時宜的體制機制障礙，推動城鄉要素自由流動、平等交換，促進公共資源城鄉均衡配置。”新華援引中央農村工作領導小組辦公室主任韓俊解讀一號文件稱，以往的中央一號文件講農業問題，講農村經濟發展講得比較多，今年文件則作了全面部署。

他指出，鄉村振興是以農村經濟發展為基礎，包括農村文化、治理、民生、生態等在內的鄉村發展水平的整體性提升，是鄉村全面的振興。

據新華微博，中央一號文件為城裏人去農村買房劃紅線，提出適度放活宅基地和農民房屋使用權，嚴格禁止下鄉利用農村宅基地建設別墅大院和私人會館；同時為進城農民保留房和地開綠燈，提出維護進城落戶農民土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，引導進城落戶農民依法自願有償轉讓上述權益。

對於鄉村振興中“錢、地、人”等關鍵環節，韓俊結合一號文件稱，解決“錢”的問題，關鍵是健全投入保障制度，創新投融資機制，加快形成財政優先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入格局。

解決“地”的問題，關鍵是深化農村土地制度改革，建立健全土地要素城鄉平等交換機制，加快釋放農村土地制度改革的紅利。

解決“人”的問題，關鍵是暢通智力、技術、管理下鄉通道，創新鄉村人才培育引進使用機制，大力培育新型職業農民，加強農村專業人才隊伍建設，造就更多鄉土人才，發揮科技人才支撐作用，鼓勵社會各界投身鄉村建設。

他指出，處理好農民和土地的關系，仍然是深化農村改革的主線，也是實施鄉村振興戰略的重大政策問題。文件對深化農村土地制度改革部署了許多重大改革任務，如部署完善農民閑置宅基地和閑置農房政策，按照“落實宅基地集體所有權，保障宅基地農戶資格權和農民房屋財產權，適度放活宅基地和農民房屋使用權”的方向，探索宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”改革。

韓俊強調，這項改革不是讓城裏人到農村買房置地，而是吸引資金、技術、人才等要素流向農村，使農民閑置住房成為發展鄉村旅遊、養老、文化、教育等產業的有效載體。（完）

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