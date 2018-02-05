中國今年將制定實施打贏“藍天保衛戰”三年作戰計劃--環保部

路透北京2月4日 - 中國環境保護部召開2018年全國環境保護工作會議稱，今年將制定實施打贏“藍天保衛戰”三年作戰計劃，並出台京津冀及周邊地區、長三角、汾渭平原等重點區域大氣汙染防治實施方案，穩步推進北方地區清潔取暖，加快淘汰燃煤小鍋爐。

環保部網站周六新聞稿援引部長李幹傑稱，到2020年，全國未達標城市PM2.5平均濃度比2015年降低18%以上，地級及以上城市優良天數比例達到80%以上。

“打好汙染防治攻堅戰的標志是使主要汙染物排放總量大幅減少、生態環境質量總體改善、綠色發展水平明顯提高，重中之重是打贏藍天保衛戰，明顯增強人民的藍天幸福感。”李幹傑表示，也要在水和土壤汙染防治、固體廢物處理處置等方面，紮紮實實打幾場富有成效的殲滅戰。

到2020年，全國地表水I—III類水體比例達到70%以上；受汙染耕地、汙染地塊安全利用率分別達到90%左右、90%以上；生態紅線占比控制在25%左右，生態系統穩定性增強。

他指出，總體上看，當前中國生態環境保護仍滯後於經濟社會發展，環境汙染依然嚴重，環境壓力居高不下，環境治理體系基礎仍很薄弱。同時，中國生態環境問題是長期形成的，現在到了有條件不破壞、有能力修覆的階段。

“堅決打贏藍天保衛戰，以京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等重點區域為主戰場，堅決加快調整產業結構、能源結構、交通運輸結構，狠抓重汙染天氣應對。”李幹傑說道。

今年將全面啟動打贏藍天保衛戰作戰計劃；推動提高鐵路貨運比例，整治柴油貨車超標排放；繼續推進燃煤電廠超低排放改造，啟動鋼鐵行業超低排放改造，加強重點行業揮發性有機物治理；強化重點區域聯防聯控，開展區域應急聯動。

據環保部，去年中國實現《大氣十條》目標，推進燃煤電廠超低排放改造和北方地區冬季清潔取暖，開展京津冀及周邊地區秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動，組織強化督查和巡查，“2+26”城市PM2.5平均濃度同比下降11.7%，北京市PM2.5平均濃度達58微克/立方米。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)