今日天氣／寒流影響持續發威各地氣溫直直落

越來越有冬天的感覺，寒流影響持續發威，各地溫度將不斷下降，伴隨水氣，高山地區也開始飄下白雪，氣象局指出，台北一整天溫度將降至 10 度以下，出門除要記得攜帶雨具，也務必做好保暖禦寒措施。

中央氣象局指出，今、明（ 4 日、5 日）兩天寒流影響，各地氣溫明顯偏低；華南雲雨區東移，台灣東北部地區有雨，北部、東部地區有短暫雨，中南部、東南部地區及澎湖亦有局部短暫雨，金門及馬祖為多雲的天氣。



▲今、明（4 日、5 日）兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低。（圖／取自中央氣象局）

今天（４日）寒流持續影響，各地氣溫明顯偏低且水氣仍多，尤其北台灣一整天的溫度都介於 7 到 10 度左右，低溫持續的時間及寒冷的感覺都會相當長，請特別注意，而其他地方早晚也都相當寒冷，清晨台中至台南已出現 8 、9 度的低溫，而高屏及花東也只有 11 到 13 度，白天這些地方氣溫上升的幅度不多，中部高溫約 13 、14 度，南部及花東約 15 、16 度，普遍都還是會有冷的感覺，氣象局持續針對全台各地及澎湖、金門、馬祖發布低溫特報，下周三（７日）清晨之前仍會出現 10 度以下的低溫，請大家要做好保暖禦寒措施，使用瓦斯、熱水器應注意通風，心血管疾病或年長者請留意身體狀況，農漁養殖業應嚴防寒害。

此外，降雨、降雪方面，配合華南雲雨區東移，北部及東北部幾乎整天都會是有雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨的發生，至於花東及中南部也有局部短暫雨；今天在 2000 公尺以上高山仍有機會出現降雪，而北部 1000 公尺以上的山區也有降雪或積冰的機率，若有規畫賞雪行程的朋友，務必作足保暖措施，厚外套、毛帽、手套不可少，山區道路容易有結冰的現象，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。



▲全台幾乎各地降雨，出門務必攜帶雨具。（圖／取自中央氣象局）

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