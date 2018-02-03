2018年A股首只“黑天鵝”：劉姝威與她的“小股災”

萬科獨董劉姝威對钜盛華的兩聲炮轟成為2018年A股的一聲驚雷，上證指數在4個交易日內跌幅超過3%，創業板指、深證成指更是受到重創。劉姝威已經成為了2018年A股的第一只“黑天鵝”。

2017年12月底以來，上證指數創下11連陽之後僅歇了一天，再走出7連陽，在不到一個月裏漲幅超過8%，已超過2017年全年漲幅，“牛市”一詞再次回歸公眾視線，鍾情大藍籌的股民正沉澱在“國運行情”所帶來的的喜慶氛圍當中。

好景不長，劉姝威突然向钜盛華髮難，成為本輪行情的終結者。劉姝威在1月30日、31日對钜盛華7個資管計畫“到期未清盤”等現象展開炮轟，給A股造成了巨大影響。有135只個股在31日當天跌停，2月1日的跌停個股數量增至232只，跌幅超過7%的個股達到659只，跌幅超過5%的個股達1887只，近40%的個股跌幅超過5%。上證指數在本周跌幅超過3%，創業板指、深證成指一瀉千里，儼然已經是一次“小股災”。

本輪下跌主要“導火索”是劉姝威的“炮轟”重新引發了市場對監管“降杠杆”的關注。特別是在中小創個股本來就很虛弱的時候，市場突然意識到原來超過1倍杠杆的資管計畫是不能延期的，到期就要做清盤處理。接而市場有“國家已經頒佈信託資金降杠杆政策”的傳聞，加上樂視接連跌停導致市場擔憂杠杆資金爆倉，造成資金進一步出逃。週四盤面大面積跌停的個股中，很大一部分的流通股東中都有信託計畫，並且由於股價的閃崩，資管計畫砍倉是來不及的，於是就造成了資管計畫只能去平倉旗下別的產品，這就出現了個股閃崩的連鎖反應。

資管計畫無法續期，這對市場毫無疑問是利空消息。但劉姝威的喊話無疑將這一利空擴大化了。資管計畫的收縮雖然是趨勢，但這是一個有序的過程，並非一刀切，這一點在此前的資管新規中已經有了明確的說明。

實際上，劉姝威對《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》（下文簡稱為《暫行規定》）的理解有一定偏差，誤導了投資者。劉混淆了“予以清盤”和“立即清盤”兩個概念，《暫行規定》規定，股票類、混合類結構化資產管理計畫的杠杆倍數超過1 倍的，合同到期前不得提高杠杆倍數，不得新增優先順序份額淨申購規模，合同到期後予以清盤，不得續期。但是《暫行規定》並未提到“立即清盤”。

在實際操作中，資管計畫的清算通常都無法實現“立即清盤”，而需要一定的過程。資管計畫各方會根據實際情況，共同協商決定清算期的期限，這符合監管層“有序去杠杆”、“不因處置風險而產生新的風險”的要求。

浸淫A股市場的所有參與者都清晰地記得，2015年的大股災正是由於強行“去杠杆”所致，經歷了如此慘痛的教訓，監管層不會重蹈覆轍。正如《暫行規定》的用詞是“予以清盤”而不是“立即清盤”，說明監管層有有著縝密的安排。而劉姝威在《公開信》中請求證監會責令钜盛華已經到期的七個資管計畫“立即清盤”，其思路過於“簡單粗暴”，與目前的監管層“不在一個頻道”上。

目前僅劉姝威寫了兩篇文章就已經引發了一次小股災，"降杠杆”的威力可見一斑。如果監管層真勒令相關資管計畫“立即清盤”，毫無疑問會跟2015年一樣，引發大量杠杆資金爆倉的連鎖反應，損害股民利益。

非常可惜的是，劉殊威霸道的炮轟終結了本輪的大藍籌結構性行情，打擊了價值投資者的投資熱情。

2017年11月《中國證券報》就刊登了一篇署名為“權威人士”的文章，文章稱“全年股市投融資功能明顯增強，市場波動率明顯降低、市場秩序明顯好轉的格局已經確立，崇尚價值投資的股民也收穫頗豐，市場運行獲得各方稱道。”

權威人士還建議投資者積極駕馭股市“二八”或者“一九”的規律，稱呈現出這樣的規律是市場日益成熟的表現。

但是，當市場出現了與公司基本面無關且不准確的資訊的時候，“吃瓜資金”旋即一哄而散，被錯殺的個股是否還能翻身現仍成謎。不知道此時此刻，崇尚價值投資的投資者是否被劉姝威隆隆的炮轟聲動搖了信念？

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