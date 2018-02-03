IPO限制回撥予散戶比例不可過高

港交所(00388-HK)就首次公開招股的靈活定價及配售部分的重新分配上限，刊發指引信，指IPO可靈活定價、限制回撥予散戶的比例不可過高。

港交所指出，容許IPO選擇性採用靈活定價，目的是避免撤回機制所造成的成本及延誤，便利新股上市。而新靈活定價機制中，上市申請人可選擇採納靈活定價機制，以釐定IPO的股價，另外最終發售價下調，其下調幅度不得超過指示性發售價或發售價範圍下限的10%，而招股價範圍的上下限，從下限起計，須在30%以內。

在IPO配售部分重新分配方面，分配至公開認購部分的股數，須為不超過原先分配給公開認購部分的股數的兩倍，或不超過總發售股份的30%的較低者為上限。

港交所監管事務總監兼上市主管戴林瀚表示，有關「首次公開招股可靈活定價」的指引信，旨在令上市申請人可以某程度上靈活調整首次公開招股的發售價，而不用撤回並重新推出招股活動。而「配售部分重新分配」的指引信，旨在將機構及專業投資者，未接納的股份轉為公開認購部分設置分配限制，為參與公開認購部分的投資者增加保障。

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