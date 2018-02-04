2018年財華社集團年會 主席勞玉儀致辭：保持「四個自信」可全面勝利！

大家好!

充滿挑戰的2017年已經過去，充滿希望的2018年已經到來。在這辭舊迎新的日子裡，我們公司又迎來了新的一年。今天，我很高興把大家召集在一起，相聚深圳，共同參與財華社集團2018年年會。

首先感謝大家過去一年辛勤的工作，為公司發展建設所做的努力和付出。

2017年是財華社集團全面總結以往經驗，不斷探索新發展道路，努力尋求變革的一年，也是公司在面對嚴峻的考驗和市場競爭加劇的情況下不懈努力“打基礎、練內功、強管理、謀發展”，為儘快實現跨越性大發展關鍵性的一年。2017年，以集團管理層思想為指導，在公司全體員工的共同努力下，公司對內繼續深化和完善企業內部改革，提高企業管理水準，增強企業核心競爭力；對外根據市場形勢的變化，積極調整經營發展戰略，走多種經營化道路，使公司得到了較好較快的發展。

下面，我將2017年公司的主要情況向大家做個總結：

過去一年對於財華社集團而言是充滿挑戰的一年，我們致力轉型為包含投資者關係業務、媒體業務及金融服務一體化平臺。近年來，網上廣告及市場推廣行業在中國急速演變，技術持續發展，客戶需求變化不斷。作為通過向香港上市公司發佈新聞及提供財經公關服務為主要收益的公司，我們未來成功與否在很大程度上依賴于我們提升現有的服務水準、解決方案的能力以及不斷開拓新的業務。從而應對不斷演變的技術發展、使用者喜好及客戶需求等。此外，流動通訊的發展及互聯網滲透率的不斷上升，帶領中國走進新紀元。人們逐漸由傳統門戶網站轉向流動應用程式以更便捷的獲取資訊。我們已投入更多資源開發新的流動平臺，以顯示新聞及提供公關服務。另外，我們新聞及影片巨大的流覽量和點擊率，使我們成功在中國大部分主要門戶網站（例如騰訊、新浪、搜狐新聞、網易及土豆）等贏得了大批受眾的關注。加上財華社強大的香港觀眾基礎，我們可以逐步將業務拓展至金融科技領域。例如，我們可為專業投資者推出高回報的投資基金。這有助我們減低對廣告業務的依賴。再比如，我們可能擴展業務至財經公關的其他領域，過去五年，我們通過與騰訊網成功舉辦「香港上市公司港股100強評選」活動，已經與所有香港上市公司及財經公關公司建立了聯繫。

面對激烈競爭，如何增強我們的品牌知名度，如何與中國不同渠道及網站發展更多夥伴關係，如何調整盈利策略，將我們現有的資源優勢轉化為持續增長的收入，是大家要共同探討及思索的問題。

回顧2017年，雖然面對機遇和挑戰，但是我們的工作也有了很大改善，這是有目共睹的。無論在工作流程、分工協作、還是資源調配等方面，大家的工作效率都有顯著提高。我們目標清晰、方向明確、責任鮮明，通過強化管理制度，建立考核機制及推出激勵計劃，完善和強化管理流程，公司的工作氛圍得到改善，同事們對工作的熱忱度和投入感也大大提高。同時，集團管理層也做到賞罰分明，考核與監督並重。經過大浪淘沙，我很欣慰現在公司裡留下的員工都是最優秀的。

我也觀察到公司內部有了良好的互動，部門之間充分溝通、達到資訊溝通無障礙。我希望大家可以持續保持這種良好的工作氛圍，共同營造無私、互助、奮鬥、創新的公司文化精神，令“財華社”這個品牌在互聯網資訊平臺這片大海中繼續生存，並延續我們“港股資訊專家”的地位。

當今全球金融市場聚焦於中國和香港，中國已經成為崛起的大國，而我國的互聯網的用戶數量及創業公司的數量也是全球之冠。這大時代背景呼喚新氣象、新征程，我們必須要有新的作為！

但是，我們也要清醒地認識到，公司現狀和人員配備還存在一些差距和不足。

（一）、面對新時代賦予的新使命，我們的思想觀念和模式需要改進。因為工作發展步伐不平衡和資源分配的不均衡，公司的實效性也有待進一步增強。

（二）、因為公司目標過多，使得資源配置不均衡，從而導致內部矛盾的新變化。

（三）、面對互聯網下的新生態帶來的新考驗，新型傳媒工作平臺，社交平臺的操作模式與我們公司現在擁有的條件和職能，仍然處於磨合期。我們員工面對這些新生事物不熟悉，而產生了顧慮，因此需要時間來適應和學習。所以，希望大家要全身心投入，通過改變自身，積極地投入這個新的工作環境，迎接全新的挑戰。

（四）、面對“作風建設”的問題。要求我們嚴於律己，改進作風，完善長效機制。特別是以前有些員工濫用申請假期機制，上班出勤率低的情況，令工作效率降低，嚴重損害了公司的工作進度。所以大家在工作熱忱度有待進一步改進。

回首一路走來，我已入主財華社八年多，這八年以來公司的發展成就，充分印證我們適應市場的能力很強！我們已經成功從一家資訊內容提供商蛻變成為一家踏足國內的財經新聞資訊媒體，多元化發展的香港傳媒品牌。目前我們可以提供的服務涵蓋新聞、財經資訊及財經公關服務等等。要實踐我們的夢想，就要公司繼續改革開放，走現代化的新征程，從今天在國內市場佔有少部分的份額，走向市場的最前列。這個過程需要大家從根本進行改變，實現鳳凰涅槃。

2017年我們公司整體的改變，是大家共同努力的結果，我只是起了一個領頭羊的作用。一年以來，我更多地是通過每週的部門主管會議，給大家指明各項工作的方向，有時候也會分享多年在商業社會做人做事方面的一些體會、經驗和心得。期望通過這些形式，明確大家的工作方向，統一一下大家的思想認識，從而形成我們這個團隊共同的價值觀、世界觀，因此有利於我們上下一條心，通過大家共同努力，把我們的這份事業，做穩做強。

展望2018年，我們要全力打造一支更加專業、有凝聚力、敢於創新的團隊，著重培養團隊精神，提升公司的團結度。大家都知道，在分工越來越精細的現代社會，即便是最複合型的人才也不能一個人做完所有的事情，也不能改變整個團隊的工作表現，一個專業的團隊也不會是一兩個員工就能扭轉乾坤。只有樹立大局意識、協作精神和服務精神，在尊重個人的興趣和成就的前提下，協同合作，通過合適的組織形態將每個人安排至合適的崗位，充分發揮集體的潛能，才能形成強大的合力，提升效率，產生戰勝一切困難的強大動力。

所以新的一年，我們要目標清晰，決策有部署。我們大家努力，勤奮工作，邁進目標，讓大家能感到在公司工作是有安全感、成就感和自豪感。每一份成績的取得，都來之不易，都是來自有效監督和各級員工的努力、支持的結果。

我們必須貫徹新的發展理念，立足當前，著眼長遠，把握規律，搶抓機遇，敢於創造性開展工作，增強工作的敏銳性、前瞻性、主動性，堅持對公司忠誠、實事求是、有擔當、有作為，形成一股衝勁幹事業的濃厚氛圍。

現在，香港這個為祖國建立的窗口大有用場，是為國家新經濟時代新局面提供了關鍵突破的窗口。讓更多企業走出去，讓更多資金融入到國內，扶持國內新興企業，帶來更多國內投資者關注港股，關注香港金融生態圈。因此，我們必須做到以下幾點;

1. 加快步伐，進行現代化改革：利用互聯網，大数据，雲計算，人工智慧與我們現有的平臺深度融合，推動所有“数据資料上雲”，充分發揮智慧發展。

2. 利用自身有的優厚條件，境外新聞許可證和國內多個媒體平臺融合發展，打造具有全國影響力的新媒體大平臺。

3. 利用港股百強評選，培育一批有素質的公關客戶。

總而言之，我們要抓重點，補短板，強弱項，即：

抓正大方向

補我的智能短板

強我的平臺電子化的薄弱之處

這些問題，我們早在兩年前已經意識到，但需要時間去把技術和人才建立起來。

我們要相信我們可以做到：只要我們保持四個自信：

1. 道路自信

2. 理論自信

3. 文化自信

4. 制度自信

就一定可以達到全面勝利！

最後，本人再次感謝各位員工的辛勤工作與支持。祝大家在新的一年裡，百尺竿頭，更進一步！

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