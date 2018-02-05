美股玩“閃崩” 對A股影響幾何?

過去的一周全球股市似乎開始流行“閃崩”模式，在A股受到信托産品監管強化和業績“地雷”集體公布之後的影響出現連續調整，而美股則在上周五出現“閃崩”，道指和标普500雙雙跌幅超過2%，創下年内最大單日跌幅。

更讓人感到愕然的是，美股的消息面甚至沒有任何利空消息出現，反而是一派欣欣向榮的景象：周五公布的美國1月非農就業人口數據表現不錯，新增20萬，高于預期的18萬，大幅高于前值14.8萬;失業率維持4.1%不變，持平預期;時薪環比增加0.3%，高于預期，持平前值，同比增加2.9%，創2009年以來最大增幅。

雖然數據顯示美國經濟增長態勢良好，但時薪增長速度的加快卻引發了市場通脹預期的上升，美聯儲3月議息會議加息概率也随之飙升，同時美國10年期國債收益率也持續攀升，本周已經達到2.84%，年初來已累計上漲超過40個基點。

于是乎，美股的下跌似乎又顯得順理成章，利好數據成為了利空因素，甚至在一定程度上導緻了股債雙殺，這會不會是美股近十年大牛市見頂的先兆呢?

盡管目前尚不能對此就下斷言，但對于投資者而言，無論是否參與美股的投資，都要對此有所準備，畢竟就A股市場而言，也與國際市場日益接軌，其不可能不受美股市場走勢的影響。

就短期市場的走勢而言，盡管美股上周五出現了“閃崩”走勢，但由于A股上周的跌勢要比美股更早，這也意味着A股短期受美股影響的程度將較低，反倒是恒生指數或將受到美股走勢的影響較大，從而對A股市場造成一定的拖累。

不過從長期來看，投資者仍需高度重視美股一旦出現轉勢對于A股市場的重大影響。美聯儲的加息進程加快、美國10年期國債收益率的不斷攀升意味着美國無風向收益率的提升，而出于穩定國内匯率的需要，中美之間維持一定的利差是必然的，這也導緻國内10年期國債收益率近來一直處于高位，在上周短期利率有所下行的情況下，國内的10年期國債收益率仍維持在3.9%以上的高位。

在這樣的背景下，A股市場整體估值的平均市盈率水平將很難突破25倍左右的水平，目前整體估值高于這一水平的中小創個股自不待言，就算是上證50和滬深300的成份股其估值水平在最近一年多的持續回升之下，上漲的天花板也若隐若現。這也意味着A股市場個股股價若想上升，其根本推動力將很難是估值水平的提升，而隻能依靠業績的增長。

在國内近來來加速經濟結構增長轉型的背景下，2018年A股市場以大為美的趨勢或將很難在短期内改變，以上證50為代表的權重白馬品種仍將繼續引領市場，各行業龍頭由于其穩定的業績增長、行業集中度的提升以及良好的市場流動性仍將受到資金的青睐;而中小創個股由于受到估值水平偏高及業績增長乏力的限制，其走勢仍將舉步維艱，隻有那些處于高速成長期、具有核心競争力的公司或將能從中脫穎而出，這需要投資者對此擁有一雙發現的慧眼。

來源：第一財經日報

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