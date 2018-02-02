拚能源轉型 經濟部加碼補助地熱發電金額提高至1億

台灣正面臨能源轉型的階段，為了達成 2025 年 200MW 地熱發電裝置量的政策目標，經濟部能源局今（2）日表示，「地熱能發電系統示範獎勵辦法」已預告修正，補助獎勵金額上限提高到 1 億元，並取消總裝置容量達五百瓩以上等申請限制，希望藉此分攤業者初期開發的風險，並鼓勵業者積極投入地熱開發，達成地熱發電推動目標。

能源局已在 1 月 31 日預告修正「地熱能發電系統示範獎勵辦法」，每案補助獎勵金額上限由原本的新台幣 5 千萬元提高到 1 億元，並取消了設置總裝置容量達五百瓩以上申請限制，且若是探勘後無地熱發電開發可行性，也可以選擇封井後請領獎勵費用等。

能源局表示，這次修正獎勵辦法，主要精神即在於分攤業者進行地熱發電初期探勘風險，降低開發限制條件並提高獎勵誘因，以提升民間投入地熱能發電開發的意願，除了修正重點之外，還增訂業者完成地熱探勘時，若經評估無地熱發電開發可行性，仍得全井水泥固封後請領獎勵費用。

台灣能源 98％來自進口，能源局指出，提升能源自主及多元化至為重要，尤其台灣位於太平洋火環帶，具有地熱發電利用的先天優勢條件，地熱潛能區分布廣泛，根據以往探勘與普查資料，傳統地熱區共計 27 處，其中大屯山、清水、土場、廬山、知本、金崙、瑞穗等 7 處，具較高地熱發電潛能，推估總共約有 730MW 的發電潛能。

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