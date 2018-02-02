勞動基金收益數創史上新高 每人多拿1萬2600元

勞動基金局公布 106 年勞動基金整體全年收益數為 2,552 億元，副局長劉麗茹今（2）日表示，其收益率高達 7.59%，收益數更創下歷年新高，其中新制勞退基金收益就達 1,407 億元，平均每人就能分得 1 萬 2,600 元，也是各大基金中表現最佳之一。若勞工帳戶有 100 萬元，可以分紅高達約 8 萬元的大紅包。

劉麗茹指出， 106 年全球經濟受益於貨幣市場仍屬寬鬆，製造業及貿易活動漸趨活絡，企業獲利持續改善，各主要股市及債市多有亮眼表現下，勞動基金掌握投資契機，收益率創下 103 年以來新高。

統計顯示，勞退新制基金自 2005 年以來，只有三次收益數為負數，分別是 2008 年、2011 年及 2015 年，勞工分配帳戶金額分別是 -2,539 元、-3,056 元及 -125.2 元。而 106 年分配高達 1 萬元以上，不但是去年 4,700 元的一倍多，也是歷年最佳紀錄。

劉麗茹說明，勞動基金截至 106 年 12 月底止，規模為 3 兆 6,288 億元，其中新制勞退基金規模為 1 兆 8,984 億元，舊制勞退基金規模為 8,687 億元，勞保基金規模為 7,231 億元，就保基金規模為 1,161 億元，職災保護專款規模為 101 億元，積欠工資墊償基金規模為 124 億元。

整體勞動基金評價後收益數則為 2,552.8 億元，收益率 7.59％；其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 7.93％ 、 7.74％ 、 7.87％ 、 0.70％ 、 0.93％ 及 2.28％。

至於未來展望，劉麗茹認為，全球利率仍處於相對低檔、通貨膨脹相對溫和、美國經濟穩健成長且持續推動財稅改革、歐元區擴張增速，及中國經濟情勢可望持穩，雖然全球主要央行貨幣政策溫和緊縮，但資金動能仍相對充沛，有利支撐全球景氣表現。

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