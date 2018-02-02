栽進AI大數據成專家 郭董口中的「鴻海之子」張宗堯

鴻海今（2）日宣布將成立工業互聯網 AI 應用實驗室，會上產學界 AI 重要人士討論次世代人工智慧的藍圖，一排大咖排排坐，有位年輕人特別突出，他是董事長郭台銘口中的「鴻海之子」張宗堯。張宗堯曾在鴻海工作，一次工作經驗下接觸大數據，就此一頭栽進去，還獲鴻海獎學金就讀 MIT 麻省理工學院，如今自己開了新創公司，更回過頭回饋所學與鴻海在 AI 領域上合作。

鴻海今日宣布將成立工業互聯網 AI 應用實驗室，包括創新工場創辦人李開復、Landing.ai 創辦人吳恩達、鴻海副總裁呂芳銘、鴻海集團技術投資長陳杰良、雲計算權威專家翟本喬等 AI 領域專家齊聚一堂，針對「次世代人工智慧的藍圖」進行對談，並由郭台銘特助胡國輝進行主持。其中，台上一位年輕人特別顯眼，呂芳銘首先介紹他是「鴻海之子」，就連郭台銘上台致詞時也不斷稱讚這位年輕人。

「鴻海之子」張宗堯曾在鴻海工作，他說 10 年前剛進入鴻海時還是菜鳥，當時到大陸工作，有年工廠不良率達 10%，正當大家一籌莫展時，他嘗試收集機械數據，並透過簡單的統計與測試，最後發現天氣竟然與不良率有很大的關係，因為當年氣候異常，工廠內非常乾燥，使靜電防護失效，最後在廠內加溼才解決不良率的問題。

張宗堯說，其實他採用的原理很簡單，就是利用數據來分析找出問題，但如今 10 年過去了，還有很多企業不知道如何利用數據來解決問題，他認為鴻海累積了多年大數據資源，現在號召菁英人才加入，並提供平台協助企業是很有價值的。

郭董說張宗堯研究大數據研究出興趣，當年說要到 MIT 念書要辭職非常捨不得，因此從那時就跟他討論，不如以獎學金的方式去念書也算雙贏，而他勤奮苦讀，3 年時間不到就拿到 MIT 博士，還曾到華爾街研究大數據，笑說他不畏金錢誘惑，回到台灣成立 AI 新創公司，不僅要和鴻海合作，也要攜手夏普到日本找尋潛在商機與機會。

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