新興市場「失落年代」告終 華爾街看好將優於美股

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 07:50

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華爾街大舉押注新興市場股票，預測受美元疲軟和對美國債務和赤字的擔憂所推動，未來幾年新興市場股票的表現將優於美國股市。

華爾街那些長期關注新興市場的投資者，在錯過美股多年飆升後，如今終於開始看到較佳的回報。摩根士丹利投資管理公司、AQR 資本管理公司、美國銀行和富蘭克林坦伯頓等機構正押注，情勢可能終於開始轉向有利於新興市場股票。

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美銀策略師 Michael Hartnett 稱稱新興市場為「下一個牛市」；AQR 預測，未來五到十年，新興市場的本幣回報率將接近每年 6%，優於以美元計價的美股年回報率 4%。

儘管標普 500 指數近幾周回升，但截至上週五收盤，今年表現仍持平；相對地，新興市場的對應指數則上漲了 10%。這一增幅讓人重新燃起希望，認為過去 15 年，美股暴漲逾 400%、新興市場股票僅微漲 7% 的懸殊格局即將終結。

背後動因包括美元疲軟、標普指數劇烈波動、美債避險地位遭質疑——隨著川普政府發動貿易戰，投資人日益將目光投向美國以外；對美國債務與赤字膨脹的擔憂——促使穆迪下調美國信用評等，更進一步削弱美股持續領漲的前景。

富蘭克林坦伯頓的投資策略師陳凱詩（Christy Tan）表示：「美元貶值風險對投資者是一種警訊，」她推崇新興市場債券作為美國公債的替代選項。「我們認為，美國例外論目前暫時告一段落。」

美元自去年 12 月開始已連續下跌四個月，意味著 AQR 所提的新興市場本幣報酬在換算成美元時將獲得提振。MSCI 新興市場貨幣指數今年以來上漲約 5%，在 5 月初創下歷史新高。

摩根士丹利投資管理公司副首席投資長 Jitania Kandhari 表示：「現在我們終於找到了催化劑。」兩年前，當她從美國股市轉向新興市場股市時，她宣稱新興市場時代已經到來。

這次她更有信心地指出，根據歷史平均值，美元走弱可以為新興市場股票回報貢獻三分之一。根據彭博彙整的數據，她管理的基金在過去兩年雖未能跟上美股，但今年迄今已獲得 17% 報酬率，擊敗 97% 的同業。

銀行、國防、醫療及中小企業 成資金追捧目標

現在，Kandhari 正在深入挖掘，尋找銀行、電氣化、醫療和國防領域的股票，這些股票受當地需求的影響較大，因此不易受到上調關稅的影響；AQR 董事總經理 Chris Doheny 將注意力轉向了資本規模較小的新興市場公司，他預測這些公司在中長期內將表現良好。

根據彭博彙整的數據，截至 5 月 9 日當週，投資於整體新興市場以及特定國家的美國掛牌 ETF 淨流入總額達 18.4 億美元，較前一週增加超過一倍。

當然，市場反轉、政治動盪與在地危機是新興市場資產類別的固有特徵，因此今年的漲勢仍可能出現挫折。與美國及其他已開發市場相比，一些開發中國家盈利成長不穩，加上交易成本，也讓部分投資者持保留態度。

Fulton Breakefield Broenniman 研究總監麥可貝利指出，「一方面，新興市場 GDP 成長速度快於已開發市場，但真正的問題是持續性的獲利成長，」

他解釋道，以中國為例，雖然經濟成長迅速，但中國企業常常大量增發股票，導致獲利成長不如預期，與美國和非美已開發市場相比更顯不足。而印度理論上也是一個很具吸引力的新興市場，但進入門檻高，交易成本大，而且長期報酬率與標普 500 相近。

摩根大通資產管理公司美洲區首席市場策略師 Gabriela Santos 表示，到目前為止，從美國向新興市場的轉移尚未體現在更廣泛的資本流動數據中，而對歐洲資產的興趣卻有所體現。

但如果美元繼續走弱，「那麼第二步可能會對新興市場產生正面影響，」她表示。

與部分大型新興市場相比，美國在提振經濟方面顯得受限，因其未償公債正逼近 30 兆美元。包括印度與菲律賓在內的國家已迅速採取激進的降息行動，而聯準會則因擔憂通膨再起而對過度寬鬆保持謹慎

富蘭克林坦伯頓的陳凱詩表示：「主要新興市場的基本面穩健，特徵是外債較低，且債務對 GDP 比率處於有利水準。」