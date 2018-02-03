今日天氣／寒流籠罩全台低溫特報太平山今晨降雪

今、明（ 3 日、 4 日）兩日受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，今晨平地最低溫為新屋 9 度，氣象局持續發布低溫特報。清晨太平山氣溫降至零下 9 度以下，開始降雪，預估北部 1 千公尺以上高山，包含七星山、大屯山等，今晚起至下周二（ 6 日）都有機會降雪。

氣象局指出，清晨台南以北及宜蘭低溫降至 9 至 11 度間，高屏及花東約 13 到 15 度，今日寒流籠罩，北部、東北部白天高溫只有 10 到 12 度，整日寒冷，中部約 13 、 14 度，南部及花東約 15 到 17 度，今晚上之後各地氣溫還會再降，北部將有連續 48 小時以上的時間氣溫不超過 10 度，低溫持續時間相當長。

天氣部分，配合華南雲雨區東移，北部及東北部降雨時間長、機率高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢明顯，有局部大雨發生機率，花東及中南部也有局部短暫雨。

氣象局表示，昨（ 2 日）晚之後， 2 千公尺以上高山將有機會出現降雪，今晚之後在北部地區 1 千公尺以上的山區也有機會降雪，提醒要上山賞雪的民眾注意保暖，車輛並加掛雪鏈通行。



▲太平山今（3）日清晨降雪了。（圖／翻攝自「太平山國家森林遊樂區」臉書）

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