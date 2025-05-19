拜登癌症確診 癌細胞已擴散至骨骼 川普發聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-19 08:23

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美國前總統拜登辦公室周日（18 日）發布聲明，宣布拜登被確診患有惡性攝護腺癌，癌細胞已擴散至骨骼。

拜登辦公室指出，拜登上周因泌尿系統症狀加劇而發現一個攝護腺結節，醫生在進一步評估後在上周五診斷拜登患有攝護腺癌。

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拜登的攝護腺癌在病理分級系統格利森評分（Gleason）被評為 9 分（滿分 10 分），代表癌細胞具快速擴散的風險。

拜登辦公室稱，雖然這是一種更具侵襲性的癌症，但這種癌症對荷爾蒙治療有反應，因此可以進行有效治療，拜登和家人正在與醫生共同探討治療方案。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，攝護腺癌是美國男性第二常見癌症，僅次於皮膚癌。平均每 100 名男性中，就有 13 人罹患此病，年齡是最常見危險因子。