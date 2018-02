三星名列全球品牌價值500強榜單第四 品牌價值大漲39%

韓聯社報導指出,品牌價值諮詢公司 Brand Finance 近日發佈全球品牌價值 500 強榜單,三星以 923 億美元名列第四。和去年相比,三星的品牌價值大漲 39%,排名上升 2 個名次。Brand Finance 評價稱,Galaxy S8、S8 plus、Note8 等智慧型手機形勢大好銷售激增,三星不斷進行尖端技術研發以及「挑戰不可能」(Do What You Can''t) 這一品牌理念得到消費者的積極反響。



排名前三的依次為亞馬遜、蘋果和谷歌。亞洲國家企業中進入前十的除三星外,只有中國工商銀行。前十品牌中,臉書的品牌價值增幅最大,增長 45%。



韓國企業中,現代汽車的品牌價值大跌 24%,排名從去年的第 43 下降到今年的第 79; LG 集團增大增 38%,從去年的第 111 上升到第 88。進入前 500 的韓國企業還有 SK 集團 (113)、KT(335)、海力士半導體 (340)、韓國電力 (349)、起亞汽車 (385)、KB 金融集團 (387)、樂天集團 (409)、斗山集團 (433)、CJ 集團 (441)、GS 集團 (459)。







『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』