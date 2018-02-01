取代英特爾！三星成為全球最大晶片製造商

南韓三星電子 (005930-KR) 晶片銷售業績力壓美國英特爾 (INTC-US)，成為全球最大晶片製造商。英特爾自 1992 年以來蟬聯這一位置。

三星電子 1 月 30 日公佈的資料顯示，2017 年晶片業務銷售額達 690 億美元，碾壓英特爾同年銷售額 630 億美元。

三星電子股價

美國彭博新聞社 1 月 31 日評論，這一轉變凸顯三星電子的轉型之路，起初製造較為低端的電視機，現在成為智慧手機等現代電腦設備所需關鍵元器件的主要供應商。

中新網援引新華網報導，英特爾 2017 年的銷售業績雖然不如三星，但也不錯。英特爾銷售額當年增加 6%。全球大約 90% 的電腦使用英特爾處理器。

然而，英特爾在電腦領域取得成功顯然已經不夠。在智慧手機使用的存儲晶片領域，英特爾猶顯底氣不足。事實上，智慧手機銷量如今遠遠超過個人電腦。與此同時，存儲晶片開始進入一些新設備，包括汽車。

英特爾被三星取代，拱手讓出蟬聯 26 年的晶片製造商龍頭寶座。 (圖：AFP)

相比之下，三星電子在存儲晶片領域大獲成功。具有諷刺意味的是，這一業務正是由英特爾在上世紀 60 年代開創。上世紀 90 年代初，日本企業在這一領域表現強勢。英特爾先是退出這一市場，後來重新進入。

三星電子通過購買日本企業的專利授權進入存儲晶片市場，2017 年 12 月宣佈研製出全球最小 DRAM 晶片，將在全球率先量產。三星電子還是美國高通公司 (QCOM-US) 的合同製造商。

進入 2018 年，英特爾的銷售業績或將面臨更大不確定性。