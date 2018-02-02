哪些小資爸媽 敢生養四胎以上？

文╱滕淑芬、黃漢華

生養四個以上的子女，30 年前稀鬆平常，但對現今社會的夫妻來說，可謂不可能的任務。少子化時代，有一群小資族爸媽，勇於對抗不景氣，敢生能養，其中還有人一口氣生六個，他們是怎麼做到的？

過去 20 年來，台灣孩子愈生愈少。

回顧 1950 年代，台灣每個婦女平均生育 7.04 個孩子，每年約有 40 萬名新生兒，那時的台灣被聯合國視為全球最會生的國家之一；如今，台灣總生育率已掉到 1 左右，名列全球倒數國家。

晚婚、晚生已是台灣的普遍現象，三胎以上的多子家庭，幾乎成為絕響了。

台大社會系教授薛承泰表示，80 歲以上的長者是平均生育七胎的世代，50、60 歲以上平均生育二～三胎，現在年輕人已經生不到兩個，由於時代改變，再也回不到過去的生育率了。

根據內政部統計，過去幾年來，超過一半的新世代媽媽只生一胎。全國生三胎以上的媽媽比率，從 1975 年的 38.17％、1995 年的 19.5％，降到 2016 年的 11.26％，其中，以 2011 年的 9.76％最低。

也就是說，40 年前，每十個媽媽中，將近四個會生至少三個小孩，到了現在，十個媽媽中，只剩下約一人會生三胎以上，若還生下老四、老五的，那就更是奇蹟了。

尤有甚者，最近十年，20～24 歲的年輕媽媽人數減少近一半，30～34 歲的婦女成為生育主力，40～44 歲的高齡媽媽則成長了 2.64 倍，2016 年就有 7587 人。

本期《遠見》逆向思考，特別尋找生育超過四個子女的現代年輕夫婦，詢問他們，當時下多數年輕人都認為生養小孩需要花費許多金錢與時間，憂心影響生活品質而不敢生育時，這些現代多胎爸媽，為何沒有這些顧慮？

《遠見》尋找的個案，都不是大富大貴或家財萬貫型，而是如同你我的一般民眾，甚至單親，卻敢生養三、四、五個孩子，甚至六個，到底他們有什麼勇氣？

孩子是傳家寶 留下人生印記

首先，生養多胎的年輕父母，價值觀就跟時下年輕人的主流觀很不同。

「人生不能留白，總要留些什麼，那就是孩子！」現年 39 歲的電視新聞台主播王軍凱說。他婚後第一年就當爸爸，隔了三年，生下雙胞胎女兒，本來想在 40 歲前生四個小孩，但是，不幸太太第四胎流產，才結紮而作罷。

對王軍凱而言，孩子一點都不是負擔，而是傳家寶。他很慶幸，29 歲生下老大，不是很晚才生，他盤算著，等孩子 20 歲時，自己才 49 歲，還可以圓自己的夢想。如果拖到 40 歲才生第一胎，當孩子 20 歲，自己也 60 了，能享受人生的時間就短了。

今年 39 歲的馬茹凌，擁有神學碩士學位，婚後一連生了五個孩子，成為全職的家庭主婦。

她 25 歲結婚，26 歲生下老大，老二、老三各差一歲半，當年她邊帶孩子，還邊讀碩士，花了五年才完成學位。現在，當她帶著五個孩子出門，一字排開，從 13 歲到兩歲，總是引起路人好奇詢問，「這些孩子都是你生的嗎？」讓她很有成就感。

其實馬茹凌原本只想生四個小孩，意外懷上第五胎，她想到台灣老化問題嚴重，若自己多生一個，應可減緩社會問題，也就欣然接受而生下來。

「假使大家只看現在，只顧自己，只要享樂，不投資下一代，將來誰來養你呢？」馬茹凌感嘆。

其實手足多，雖然養育期，父母比較辛苦，但對家庭或社會而言，是有很多優勢的。

研究家庭議題的師大人類發展與家庭學系教授林如萍分析，在老化社會中，手足多有許多優點，例如，當父母年邁多病，兄弟姊妹多，就可以輪流照顧；人生遇到困難時，手足也能發揮互助力量，是每個人一輩子的救火隊。

「手足是人生的珍貴經驗，」林如萍說，一胎化的陸生就對台灣的手足感情，感到好奇。美國也有研究發現，手足是父母、配偶過世之後，可以陪伴最久的血緣關係人，特別是無父母、無配偶、無子女的「三無」長者，也更需要手足。

省錢訣竅 1〉借重「恩典牌」衣物

有的多子家庭還認為，多生子女就是多添人手，如果家中從事的工作需要許多人手，多幾個孩子還能解決勞動力不足的問題。

35 歲、有三個小孩，第四胎即將出生的嘉義縣青農黃勝裕，接下爸爸的養雞事業，和兩個妹妹打造「御正食品」，成為全台第一個擁有人道飼養、產銷履歷、友善畜產的白肉雞業者，「如果沒有妹妹分工，我一個人做不到，」他說。

體認多子的重要，他一連生下四個小孩，希望以後孩子們也能像他和妹妹一樣，互助合作。他笑著說，農村缺工很嚴重，多子多孫可以解決問題，外婆就期待他能生七個。

但是，不景氣下，不少年輕世代覺得自己生活都不容易了，要怎麼養好幾個小孩？給孩子手足呢？

這些當代多胎父母都有省錢訣竅。例如，自己餵母奶，省了奶粉錢，衣服、鞋子、玩具到嬰兒用品，都是二手，用完再傳給弟妹，不花一毛錢。

「開口向人要，就一定會有！」在新竹地區發起「小村子」媽媽團體的高雅雪，有四個孩子，娃娃車都是撿別人的，笑稱是朋友的「恩典牌」，衣服也是撿別人的，很多連標籤都沒拆掉。「小村子」收集不少嬰幼兒二手品，讓其他家長自由取用。

加入「小村子」團體的何詩涵，本身就有個大家族，40、50 個小孩的東西彼此共用，而且一代傳一代。她女兒的花色棉被用了 20 多年，家裡的嬰兒床已經有 40 多年，嬰兒車也是當年外婆照顧家族小孩用過，她不必再多花錢。

「我買衣服的錢，幾乎可以打平，」五個孩子的媽媽馬茹凌，經常上網買品質好的二手衣，不易穿壞或起毛球，等孩子穿不著，再上網賣掉，這樣一買一賣，幾乎不花錢。

新聞主播王軍凱則讓孩子用布尿布，紙尿布一天要八至十片，一個月就可省下約 2400 元。

省錢訣竅 2〉善用免費育樂設施

至於休閒與教育費，多胎父母也有經濟實惠的解決辦法。

王軍凱善用政府設立的免費親子館，到了假日，也會去公園、圖書館、美術館等免費戶外場所。他讓孩子上公立幼兒園、小學，課後不去安親班，親自檢查功課，也能省錢。

「人家送小孩學才藝，我則教他們做飯，」高雅雪重視教育孩子生活自理，比學音樂、舞蹈重要，對她而言，才藝就是會煮飯、整理家務、自己起床，那些英文之類的補習就不必了。

除了養孩子省錢，這群家長也改變自己的消費行為。曾任書記官的張芳瑜，現在是三個孩子的全職媽媽，過去多在百貨公司買衣服、到髮廊花 1800 元整理頭髮，現在都省了，她還幫先生、三個孩子剪髮，到五分埔、量販店買球鞋、T 恤，已經十年不出國旅行，省下不少錢。

台灣民間認為，孩子不是來花父母錢，而是會幫父母帶財而來，這也是不少現代多胎父母的信念。

省錢訣竅 3〉戒除不必要開銷

「孩子會帶財！」三胎爸爸王軍凱就說，因為要養孩子，他把過去上千元浪漫晚餐、名牌服飾都戒掉了，為了養孩子，他有更努力工作的誘因，認真表現，薪水當然調升比別人快。

馬茹凌的先生是美國籍，五個混血孩子，生得大眼睛、高鼻子、棕頭髮，從嬰兒時期就拍廣告，及時解決他們的經濟難題。

一開始有人介紹老大去拍童裝廣告，之後食品、用品等廣告也接踵而至，連四個弟弟妹妹也加入拍廣告的行列。在桃園開設英文家教班的她，還讓孩子客串小老師，在遊戲中教學生英文。

輔大兒童與家庭學系副教授陳富美根據研究說明，孩子通常是有正向力量，不但能幫助父母，也讓父母自我認識，甚至改變父母。

別看嬰幼兒小，但能量卻很大，難怪乎台灣民間俚語有一句話，「一個娃娃，勝過三個大人。」

「當了媽媽，才知道以前脾氣不好，」有三個孩子的媽媽張芳瑜說，看到孩子把食物渣掉在地上，手上沾了油，抹在衣服上，她不會生氣，反而耐心收拾；馬茹凌說，自己以前丟三忘四，現在必須每天寫五個孩子的行事曆，還學會組裝床舖，為了孩子，自己各項生活能力都變強了。

有四個孩子的黃勝裕則是改掉過去喜愛花重金組裝汽車的習慣，為了養育孩子，更注重健康和飲食安全。

看來，孩子到底是家裡的負擔？還是父母改變的動力？就看家長怎麼想了。

這些現代多胎父母證明，即便是在目前的台灣社會下、即便只是一般中產階級，還是有年輕世代生養三個、四個、五個、甚至六個小孩。多胎父母並非不可能，他們正在身體力行這個道理。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 2 月

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