嗅到市場變化的味道　三大方向教你卡位「通膨財」

撰文 / 今周刊 歐陽善玲

2018 年才過 1 個月，基金經理人就紛紛開始調整資產配置。 原因在於，諸多跡象已發出警訊，好久不見的「通膨模式」必須重新啟動了。

「最近會嗅到一種味道，就是市場資金有意在通膨題材上發揮，此時不妨就順勢而為，不要跟市場作對。」統一全球動態多重資產基金經理人周建邦，這陣子開始重新思考基金資產配置，他觀察到，中國三桶油（中石油、中石化、中海油）中，股性最牛皮的中石油，今年來漲幅竟也快 20％，「市場方向已經很明顯了！」

講到全球經濟，去年以來最紅火的名詞叫「金髮女孩經濟」；意思是高成長與低通膨並存、且利率可維持在較低的經濟狀態，對投資人來說，是經濟循環週期中最甜蜜點。

「全球經濟增長持續上修，這部分沒有疑義，但溫和的通膨環境這點，最近就讓人感到不安。」在看到近期債券殖利率快速攀升後，保德信策略成長 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠也警覺市場的通膨預期升溫，並著手調整投資組合。

無論是看到機會或發現警訊，兩位以「資產配置」為主要工作的基金經理人，都在最近因「通膨訊號異常」而挑起了敏感神經。事實上，貝萊德集團全球首席投資策略師董立文（Richard Turnill）日前也表示，以十年期平衡通膨率（同年期名目債券與通膨連結債券殖利率間差異）近期明顯攀升來看，全球通膨已步入向上轉折點。

市場氣氛轉向，基金經理人紛紛重啟好久不見的「通膨模式」資產配置。「股優於債」是基本動作，此外，還有三大方向值得留意。

1 月 26 日，專精於資產評價的諾貝爾經濟學獎得主羅勃．席勒（Robert Shiller）撰文指出，綜觀全球 30 個主要股市，美股的「席勒本益比（CAPE，經通膨調整後的本益比）」已經來到「世界第一高」。

席勒用極為罕見的通俗字眼傳達他的建議：「無論你怎麼解釋，現在都該降低美股比重，並且分散海外市場布局。」他沒有明講應該把資金轉往哪個國度，但若參酌最新的「席勒本益比」，當今全球主要股市中最便宜的兩個，分別會是俄羅斯與巴西。

方向一：瞄準俄羅斯、拉美

原物料大國，便宜又有通膨誘因

這樣的調整路線，其實也符合資產管理業者的邏輯。畢竟，通膨升溫可能引發美國聯準會加速升息，不利美股、美債，相對地，通膨轉強後想當然耳的直接受惠者，就是俄、巴等原物料出口大國，更妙的是，兩國股市正好還是數一數二的「便宜貨」。

富邦歐亞絲路多重資產型基金協管經理人石沁康，近期就加碼俄羅斯股市，並將債券部位從 35％減碼至 25％。他坦言，現在操盤人心中最大疑慮，在全球經濟出現轉折，雖然上半年這種情況不至於發生，但買便宜、有題材的市場，也等於是為自己的投資部位買份保障。

「全球市場歷經 2017 年漲勢，現在買股得回頭尋找評價相對低廉的市場，而俄羅斯股市就是去年少數沒有漲到、基期較低，買起來相對安心的標的。」石沁康強調，俄羅斯股市成分有超過一半與天然氣、能源相關，便宜兼具通膨概念，就算有突發事件跌幅也有限。

除俄羅斯外，以巴西為主的拉美股市也具「一魚多吃」概念，且因投資題材更豐富，近期亦成為市場熱門標的。「弱勢美元持續吸引資金流入新興市場，相較下，拉美同樣有商品原物料上漲題材，且類股組成多元，某個程度來說也有風險分散效果。不僅如此，巴西、阿根廷還具改革紅利，讓人加碼意願更強。」歐陽渭棠補充。

周建邦同樣也把目光轉往拉美，成為他通膨模式資產配置的重要一環，「除了通膨議題，巴西還有國營企業私有化改革題材，這部分市場也很有興趣。」他坦言，現在美元貶值，資金湧入新興市場，看中的就是價廉物美及通膨預期。

來源：《今周刊》 1102 期

更多精彩內容請至 《今周刊》