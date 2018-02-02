【港股解碼】聯想第三季度意外虧損2.75億美元，都是美國的鍋？

意外虧損2.75億美元

聯想集團（00992-HK）近日發佈了2017/18財年第三季度的業績報告，結果讓眾人破感意外。截至2017年12月31日止三個月，公司經營利潤2.04億美元，去年同期為1.38億美元，同比上升47.83%，但報告期內卻錄得淨虧損2.75億美元，去年同期盈利1.07億美元，公司持有人應占利潤也由盈轉虧，虧損2.89億美元。此前市場對聯想集團的第三季度收入預估為125.2億美元，預估利潤為1.245億美元。在收入、毛利同比均有所增長，且毛利率提高0.4個百分點的情況下，卻虧損了2.75億美元，這是為何？

圖：整理於公司公告

公司方面解釋，由於美國政府在本季度內宣佈了美國的減稅與就業法案，導致一次性非現金4億美元的遞延所得稅項資產撇賬，因此導致了報告期內錄得淨虧損。但是，把此次的意外虧損算到美國稅改政策上是否合理？

美國的鍋？

這就得先瞭解所謂的遞延所得稅項資產是什麼，沒學過會計知識的朋友對此術語理解起來可能有些困難。《企業會計準則第18號—所得稅》第10條指出，企業應當將當期和以前期間應交未交的所得稅確認為負債，將已支付的所得稅超過應支付的部分確認為資產。簡單了說，如果按照會計準則和稅法計算出來的所得稅不一樣，這兩者的差異就會造成遞延所得稅項，這就是受美國的稅改政策於2018年正式實施的影響。按照稅法所交的稅高於按照會計準則所要交的稅就是遞延所得稅資產，這部分資產是未來預計用來抵稅的資產，美國新稅法的出臺一次性計提了聯想集團4億美元，所以呈現出的就是現在的虧損局面。這樣的情況實屬正常，高通2月1日公佈了截止2017年12月24日的2018財年第一財季財報，虧損60億美元，也是因為所得稅的一次性計提，微軟一次性計提138億美元，導致淨虧損63億。所以，此次虧損與美國新稅改有一定關係。

稅改新政雖然造成了遞延所得稅資產的一次性計提，但就長期經營而言，低稅率對於企業是有利的，一次性計提的短期弊端是削減公司現金流，讓資金周轉、經營管理有所壓力。從公司截止2017年十二月三十一止9個月的現金流量表看，經營業務產生的現金淨額為4.39億美元，經營活動產生的現金淨額為負的283.8萬美元，經營活動的現金流與同期相比大幅下降，但鑒於公司報告期末現金及現金等價物價值為16.6億，雖與去年同期25.23億美元相比亦有所下降，但能有效解決現金流問題。

圖：整理於公司公告

獨木難支

資金周轉問題不大，那麼公司目前的營業狀況如何？目前聯想集團的產品主要分為四部分：個人電腦和智能設備、數據中心業務、移動業務以及聯想創投。

個人電腦和智能設備業務，截止2017年第三季度（2017年12月31日止三個月，下同），此項業務收入同比上升8%，錄得92.5億美元，占集團整體收入約72%。由創新產品和更佳的產品組合使得平均售價提高，此業務除稅前利潤環比上升13%至4.16億美元，但同比下跌3%，主要由於年內受到零件成本價格上漲而影響。此項業務有所企穩。

數據中心業務，本季度收入錄得季度內過去兩年以來最高水準，第三季度內，此項業務占集團整體收入約9%，同比和環比分別上升17%和26%至12.25億美元，業務表現強勁。

移動業務，在第三季度內，收入同比下跌5%至20.76億美元，移動業務占整體收入約16%，下跌主要因為高端智能手機盈利改善能力不明顯；歐洲、中東、非洲區的新地區品牌轉型速度慢於預期，且市場競爭劇烈，對整體銷量產生影響。

聯想創投業務，使用聯想帳戶登錄的用戶數以由截止第二季度末的2.65億增至本季度末的2.93億。此項業務收入為3.88億美元，占集團整體收入約3%。

總體上看，個人電腦和智能設備業務稍有所改觀，移動業務轉型見效仍需等待，聯想創投業務收入所占比重過小，仍處培育期，僅有數據中心業務表現強勁，但此項業務占比公司整體收入僅9%，單靠此項業務難以帶動公司整體向上。可見，聯想集團仍任重道遠。

作者：楊世宏

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