【港股解碼】雅戈爾：中了多元化的雙刃劍

1月29日，一段綠色實體將前方的白色實體結結實實地吞沒了，阻止了雅戈爾從12月26日以來將近1個多月的上漲趨勢，此後雅戈爾的股價又開始下跌。

1月31日，雅戈爾（600177）股價跳空低開，在低開之後，股價雖欲突破阻力上漲，但是頹勢難掩，股價依舊下跌，單日跌幅為7.51%。

雅戈爾近日股價走勢圖（日K線）

來源：通達信

造成雅戈爾股價大幅下跌的原因，極有可能是其2017年的業績不及預期，使得投資者失去了信心。

雅戈爾：業績下滑明顯

1月31日，雅戈爾發佈了其2017年年業績快報公告。根據公告顯示，在2017年上半年，雅戈爾錄得營業總收入98.94億元，相比2016年同期同比減少33.58%；錄得營業利潤7.34億元，相比2016年同期同比減少83.36%，幾乎只有去年同期的六分之一；錄得利潤總額8.59億元，相比2016年同期同比減少81.20%；錄得歸屬於上市公司股東淨利潤3.55億元，相比2016年同期同比減少90.36%；唯有扣非淨利潤一項得到勒增長，錄得30.13億元，相比2016年同期同比增長了25.93%。

回顧雅戈爾的三大主營業務，在2017全年度，其服裝板塊完成營業收入49.07億元，較2016年同期增長9.95%；地產板塊完成營業收入48.91億元，受行業週期性因素的影響，較2016年同期降低52.35%；投資業務實現投資收益30.24億元，較2016年同期降低6.23%。

在2017年，三大板塊唯有服裝板塊在負重前行。其中，對雅戈爾的營收造成最大影響的便是其地產業務營收的下滑。由於週期性因素的影響，雅戈爾於2017年度專案交付的面積較2016年同期減少45.06萬平方米，結轉收入較上年同期減少52.64億元。服裝業務營收的上漲幅度趕不上地產業務營收的下降幅度，雅戈爾的整體營收便出現了大幅的下滑。

雅戈爾：回到以服裝為重

雅戈爾創立於1979年，至今已有將近40年的歷史，而雅戈爾西服也曾成為一代人心中的經典。而後，其創始人李如成高瞻遠矚，大手筆拿下了杭州、寧波、蘇州的多塊土地，進軍房地產行業。同時，其投資業務也一併同行，其投資中信證券的事件更是震驚同行，而其以服裝生產、地產開發、股權投資為核心的三大業務開始並駕齊驅，成為拉動雅戈爾前行的三匹駿馬。雅戈爾也漸漸地從一家服飾生產生變成了一家服飾跨國集團。

在如今，地產開發與股權投資業務雙雙受阻的時候，服裝業務實實在在地給雅戈爾雅戈爾打了一針強心劑，而雅戈爾也決定再次回歸自我，以服裝業務為重心。

目前。雅戈爾已經形成了以YOUNGOR、MAYOR、HartSchaffnerMarx等品牌為代表的多元化品牌發展策略。根據雅戈爾2017年的三季度報顯示，在2017年的前三季度，雅戈爾旗下的品牌服裝實現營業收入31.40萬元，較2016年同期增長12.03%；與代工及其他業務合計實現淨利潤4.30億元，較2016年同期增長33.05%。

其中，主品牌Youngor實現營業收入27.01億元，較2016年同期增長7.54%，實現銷售毛利17.29億元，毛利率為64.02%；MAYOR、Hart Schaffner Marx等子品牌均保持良性發展，合計實現營業收入4.39億元，銷售占比13.98%，較2016年同期增加3.59個百分點；實現銷售毛利2.63億元。在各項品牌穩定發展的同時，雅戈爾還在著力發展童裝業務，以擴大業務範圍。

地產開發業務與投資業務若是給雅戈爾錦上添花還尚可，要是指望其雪中送碳，那麼風險還是有些大。更何況，雅戈爾在服裝市場摸爬滾打多年，可謂是深諳其道，回歸服裝業務重心可能可以更加得心應手。其創始人李如成也曾表示雅戈爾如果真正要做強做大，服裝才是核心。

實際上李如成始終掛心雅戈爾的服裝業務，當大量的外國服飾品牌將中國市場作為淘金地，蜂擁而至的時候，雅戈爾始終堅守陣地。而除了要穩固在中國市場的地位以外，雅戈爾也致力於走向全球，成為一個國際品牌。目前，雅戈爾預計往服裝業務上投入更多的資金，以實現下一個五年計劃。

作者：施琳慧

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