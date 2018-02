IMF對熱錢打造繁榮景象提出警告

在美國股市歷史性大多頭行情的領軍下,樂觀的氣息 (儘管最近出現了激情之後的震盪整理格局),很快地就傳染至全世界各地;許多地方於是也紛紛頻寫下歷史性天高,而不讓美股的演出專美於前。與此同時,以原油為首的國際原物料價格,也出現了強勁反彈;以美國西德州中級原油(WTI) 的期貨為例,今年 1 月 25 日的盤中,WTI 就以每桶 66.66 美元的水準,創下了自從 2014 年 12 月 5 日 (即過去 3 年又近兩個月) 以來的最高紀錄。



背後支撐力量



而在這各類市場皆呈現繁榮景象的背後,的確有一股很強的屬基本面的支撐力量,那就是:全世界的經濟景氣,非但已經自幾年前的谷底,持續出現好轉;而且,目前無論是復甦力道,抑或是整個範圍的廣泛性,甚至都還處於過去數年來所罕見的強勁程度─高於原先所預期。



根據國際貨幣基金 (IMF) 的指出,去年全世界的經濟成長率是以 3.7% 的水準,創下了自 2011 年以來的最佳表現;而預估今年的成長率,還可望進一步擴增至 3.9%。而這些數據,皆略高於其在去年 10 月間所做的預估值。



不過,在今年 1 月 22 日所發布的一份最新的全球經濟展望 (the outlook for the global economy) 報告之中,該機構也對現階段全世界的經濟景氣復甦,其實太過於仰賴各國中央銀行長期以來的寬鬆銀根政策,提出了警告。這些成本低廉的熱錢(easy money),大量地湧入股、匯等市場來炒作,硬是造就短暫性的繁榮景象。



在這其中,川普 (Donald Trump) 政府因為祭出減稅方案 (將公司稅由原先的 35% 的水準,大幅調降至 21% 等) 的關係,導致了今年美國經濟成長率的預估值,於是由原先的 2.3%,被調高為 2.7% 的水準。而根據高盛證券 (Goldman Sachs) 的估計,如此一來,標準普爾(S&P)500 種指數的成分公司的每股獲利能力,今年再增長 5% 左右的幅度。



炒匯帶來風險



各國央行,將銀根長時間壓低在史上罕見的寬鬆水準,是導致全世界各地的股市行情大受激勵的主因;並因此造就了「財富效應」(wealth effect)。此外,過去的一年來,在國際資金競相湧入歐元 (euro)、日圓 (yen),以及許多新興市場炒匯的情況下,美元匯率相對於是出現罕見的弱勢。



而美元一旦進一步地走貶,將刺激通貨膨脹率 (inflation) 的蠢動,結果恐怕會迫使美國聯準會 (Fed) 加快緊縮銀根的速度,並給全球經濟景氣的復甦帶來風險。去年 12 月份的時候,美國的消費者物價 (consumer prices) 較去年的同期,就出現了 2.1% 的增長幅度。



