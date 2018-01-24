IMF提醒香港警惕5大挑戰 警告港樓現在已失衡

國際貨幣基金組織 (IMF) 昨 (23) 日發表報告，預計由於香港消費將繼續受到偏緊的勞工市場的支持，而各項大型基建及住屋項目陸續開展則令投資可望保持強勁，因此今年經濟增長 (GDP) 可達 2.8%，2017 年上升至 3.7%，高於 2016 年的 2%。

香港《文匯報》報導，IMF 指出，香港現時的財政政策恰當，在目前的經濟增長情況下，毋須推行額外財政刺激方案。不過 IMF 認為，未來香港仍然面對來自外圍及本地的 5 項挑戰，包括：環球金融狀況收緊、中國經濟轉型時可能遇到障礙、跨境融合的倒退、現時熾熱的樓市可能出現的調整，以及人口迅速老化。

因此，IMF 認為香港政府需密切監察中國經濟轉型的相關風險，因為這讓香港在減低潛在投資風險的同時，充分把握與中國更緊密合作所帶來的機遇。

此外，為應對人口老化相關開支增長的長遠挑戰，IMF 建議當局考慮不同的稅制改革方案，在增加收入的同時亦能保持香港經濟的競爭力及靈活性；而一旦下行風險形成，香港政府應採取財政政策及配合長遠目標的短期逆周期措施，確保不會加劇不利的長期財政趨勢。

在匯率政策方面，IMF 認為，聯繫匯率制度仍然是最適合香港的制度，香港作為高度開放型的經濟體，擁有與全球接軌的金融服務業，聯匯制度是維持穩定的基石。

樓市政策方面，IMF 警告香港現在房市失衡，因此建議香港政府繼續致力增加房屋供應，為現時熾熱的房市逐步降溫。

IMF 指恢復房市平衡應是施政重點，因此鼓勵香港政府繼續致力增加房屋供應，認為宏觀審慎措施有效地為金融體系建立緩衝空間。IMF 認為，日後房市風險一旦減退，香港政府應逐步取消買家印花稅及雙倍印花稅，並以其他措施取代。

在金融科技應用方面，IMF 鼓勵香港政府在應對金融科技之迅速發展時，需要在提高效率與維持穩定兩者之間，小心作出平衡及取捨，以取得最大的效益。