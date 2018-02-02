廣汽集團(02238-HK)與小馬智行達成戰略合作框架協議

廣汽集團(02238-HK)公布，公司與小馬智行將於今日(2日)上午在廣州簽訂《戰略合作框架協議》。合作協議的主要內容為公司和廣州小馬智行科技(小馬智行)作為在汽車行業不同領域的優勢企業，在當前全球汽車產業發生深度變革，汽車產品加快向新能源、輕量化、智能和網聯的方向發展，智慧出行與智能交通領域蓬勃發展的時代背景下，為充分共享雙方各自的優勢資源，深化雙方合作關系，增強雙方的市場競爭力與行業競爭力，本著“互利共贏、相互促進、共同發展”的原則，經友好協商，雙方一致同意建立戰略合作夥伴關系。

廣汽集團與小馬智行雙方合作內容包括4方面，自動駕駛技術領域合作方面，是指小馬智行發揮在人工智能技術上的優勢，助力本公司的自動駕駛項目，雙方將在無人車的相關技術開發、生產制造等方面進行合作，並在友好協商的前提下對技術成果進行共享。

資本領域合作方面，為促進甲乙雙方更緊密的合作及相關業務的發展，在條件成熟的前提下，雙方在資本領域探討合作，開展無人駕駛技術領域相關業務。相關事項明確後雙方另行簽訂具體協議。

無人駕駛示範運營領域合作方面，雙方計劃共同組建無人駕駛示範運營車隊，在廣州市南沙區建立專屬運營示範區，開展無人駕駛路測試驗、示範運營等相關合作。移動出行領域合作方面，甲乙雙方共同探討自動駕駛、共享出行商業運營模式，探索建立符合未來消費市場需求的移動出行平台及服務，構建智能、高效、綠色的未來移動出行商業生態圈。

小馬智行主營業務：機器人的技術研究、技術開發，無人機軟硬件的技術開發、應用，新材料技術開發服務，軟件技術推廣服務，無人機系統技術服務，智能機器系統銷售；智能機器銷售，數據處理和存儲產品設計等。小馬智行是一家以L4/L5的全自動無人駕駛為目標，用人工智能技術改變人類出行的科技公司。於2017年6月獲得加州路測牌照，並且在12平方公裏的公開市內道路上實現24小時白天黑夜人車混流全自動無人駕駛。小馬智行為初創型企業，還未形成相應營業收入等。

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