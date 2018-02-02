傳英特爾打算出售估值3.5億美元的AR眼鏡業務

新浪科技今 (2) 日引述彭博報導，據彭博援引知情人士消息稱，英特爾 ( INTC-US) 計劃出售其下增強現實業務的多數股權，該業務計劃最早於今年開始向消費者提供智慧眼鏡。 知情人士表示，英特爾對該部門的估值達到 3.5 億美元，目前正在尋求多名支持者投資這一部門。他們之前一直在開發通過藍牙與智慧手機配對的智慧眼鏡。

英特爾股價

報導指出，這種智慧眼鏡可以將背景信息顯示在佩戴者的視野之中，利用激光投影儀將圖像投影到用戶視網膜上。台灣廣達電腦 (2382-TW) 將負責為此代工。這項技術在英特爾內部名為 Superlite，但對外出售的這項業務可能命名為 Vaunt。 英特爾發言人拒絕對此置評。

在進軍可穿戴技術領域失敗後，英特爾已經撤回了部分消費產品計劃。作為這項收縮計劃的一部分，該公司關閉了 2015 年收購的 Recon 增強現實眼鏡業務。Recon 團隊的部分成員已經加入此次待售的業務。他們在美國、瑞士和以色列大約擁有 200 名員工。 英特爾希望吸引那些能夠提供強大銷售渠道、工業或設計技能的投資者，而不僅僅是財務投資者。

蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 ( AMZN-US) 也在開發自己的智慧眼鏡，Google(GOOG-US) 則在今年早些時候將 Google 眼鏡的目標群體從消費者轉向企業用戶。據高盛測算，增強現實和虛擬現實硬件到 2025 年的市場規模最多有望達到 1100 億美元。但這可能仍然遠低於全球智慧手機市場規模，IDC 預計後者今年約為 4540 億美元