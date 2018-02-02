【大昌投顧】盤前分析-強勢族群有記憶體、光學元件、被動元件、LED等



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤雖然一度衝高，但午盤漲幅收斂，狹幅震盪，尾盤仍有賣壓浮現，終場以上漲 56.46 點作收。短線上月線支撐止跌，而月、季線趨勢上揚，仍是偏多看待，但呈現量價背離，恐進入整理，籌碼面外資由連二買，依舊觀察外資動向。

2. 櫃買指數則開高走低，依舊在月線之上，但目前量價持續背離，雖然月、季線也是向上揚，多頭格局，但是量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度增加。

3. 金融指數震盪平盤附近作收，尚未站回月線支撐，恐持續整理。電子指數月線並未回測，位階仍相對強勢，不過部分權值股不宜再破低較佳，而強勢族群有記憶體、光學元件、被動元件、LED 等。傳產類股則由造紙、電線電纜等表現較佳。

4. 中華經濟研究院於 2/1 發布 1 月台灣製造業採購經理人指數（PMI）上揚至 59，已連續 23 個月呈現擴張（分數高於 50），創下該指數創編以來最長擴張期。

5. 昨日國巨集團二度發出漲價通知，除代理商之外，將自 2/5 起調漲 EMS 廠 0402 以上中大尺寸厚膜電阻價格，漲幅高達 20～30％，超越首波調漲的 15～20％。此外，市場傳出日廠京瓷（Kyocera）發出通知將停產相關 MLCC 產品，供不應求的狀況下，產品價格仍可能持續調升。

