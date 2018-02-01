【港股收評】2月首個交易日高開低收 屬壞兆頭？

高位時信心不足，所以決定沽貨離場。若投資者有意想法屬合理，因為今日大市上下波幅達400點，反映出目前投資方向未明朗，所以投資者自然會傾向在高位沽貨離場。大市高開低走絕非好事，但是今日成交額減至1600億元以下，顯示出今日投資並無大沽壓，或許待市況顯朗化後，大市將可以重拾升勢。

當然大市何時可以重拾升勢，有可能明日便有機會。歐洲股市早段錄得升幅，只要今晚美國股市可以高收，已為大市明日重拾升勢打下了基礎。不過在農曆新年前，預料大市走勢會較波動，不排除在未來一段時間或會出現兩日升一跌，又或者兩日跌一日升的情況。建議投資者除了手上的「責倉貨」外，可以按照實際情況對其他股份組合適時作出調整，以保持倉位價值。

恆生指數收市報32642點，跌245點；國企指數收市報13434點，跌128點，跌1545.49億元。

金融股今日一片飄紅，就連今早可以逆市上升的內銀股，最終亦要低收。為何內銀股會轉升為止，是否反映出投資者已對後市基本上信心已消退？近期大市上升，往往受惠於內銀股造好，所以內銀股今日掉頭向下當然不利大市表現。惟現時內銀股本身並無太多負面消息，無需要太擔心。不過若未來有負面消息傳出，投資者便要作出抉擇。

至於友邦(01299-HK)在午後跌勢加劇，原因在何目前仍難以說得出來。投資者是否要低撈友邦，目前情況而言，不應該太進取，更何況友邦即將公布截至去年11月底止的全年業績，所以投資者可以待友邦公布業績後再決定是去或是留。

內房股今日表現可以說是一枝獨秀，中國海外(00688-HK)及華潤置地(01109-HK)均錄得逾3%升幅。目前投資者是否將資金轉流入藍籌內房股？不排際，那麼三四線內房股又如何評價？請投資者自行尋寶了。

騰訊控股(00700-HK)今日表現平平，在尾市時跌幅擴大，險守460元。在未來一段時間騰訊或會較牛皮，考驗投資者耐性。

澳門娛樂及消費股則走勢個別，其中永利澳門(01128-HK)及金沙中國(01928-HK)低收，銀河娛樂(00027-HK)則高收。1月份賭收表現相當理想，按年增幅為2014年2月以來最高。不過惠譽今日指出，澳門政府有機會發出第7張賭牌，或會影響投資者對有關股份前景看法。

2018年2月1日下午5時3分

文﹕張偉倫

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